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【TikTok賣盤】甲骨文2特點 比微軟接盤更易滿足中美

國情動向 11:12 2020/09/14

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【TikTok賣盤】甲骨文2特點 比微軟接盤更易滿足中美

中美科技戰，美國特朗普政府迫使中國程式TikTok向美企出售美國業務，甲骨文據報力壓微軟，從競購賽中跑出。TikTok賣盤充滿中美地緣政治博弈色彩，甲骨文獲TikTok選中而微軟出局，當中無疑很可能也有政治考慮。相比微軟，甲骨文並非一家面向消費者科企，也更為傾向支持特朗普政府，這兩項也許使得甲骨文收購TikTok，更易過到中美兩關。

TikTok選中甲骨文消息細節耐人尋味。《華爾街日報》引述消息人士報道，是次交易結構，很可能不會是TikTok直接向甲骨文出售業務，但具體情況未明，而在稍後宣佈中，甲骨文料會獲形容為TikTok在美國的「可信科技夥伴」（trusted tech partner）。

彭博社報道亦稱，TikTok程式中最為受到青睞的演算法，並不在出售範圍以內。TikTok近年迅速崛起，在美國下載量逾1.65億次，很大程度上要歸功其演算法，以大數據和人工智能決定向用戶展示甚麼內容，猜透了用戶心意。

TikTok賣盤交易仍須獲美國政府批准，也有可能因為仍然涉及人工智能技術出口，而須獲中國政府批准。TikTok出售美國業務選甲骨文而不選微軟，不排除有以下關乎中美兩項因素。

微軟倒灶 甲骨文奪TikTok還要過三關

甲骨文比微軟較需依賴TikTok 或更符中國戰略

甲骨文（Oracle）雖已算是矽谷老牌科網巨企，卻是一家在「幕後」搞網絡基建的企業，而直接非面向消費者的科企。說起甲骨文，一般電腦使用者可能首先會想到的是Java程式，而不是甲骨文的雲端、數據庫、商業管理軟件等主要業務。

相比之下，微軟除了亦有重點經營雲端業務Azure，其直接與消費者打交道的經驗要比甲骨文豐富得多。微軟旗下有完整的網絡生態圈，Windows、Office不說，還有遊戲主機Xbox、搜索引擎Bing、門戶網站MSN等等。有意見更認為，微軟Xbox玩家數量眾多，而且也是年輕人主導，尤其適合夥拍TikTok，發揮協同效應。

路透：中方不願示弱 寧收掉TikTok美業務

可以推論，由純經營角度看，微軟完全比甲骨文有更大機會獨自經營好TikTok，但這可能正是中方不願看到的局面。

TikTok業務售予甲骨文的話，後者硬件上可以撐起TikTok服務，但軟件方面會在更大程度上，需要依賴TikTok母企字節跳動輸出經驗，演算法不在出售範圍的話尤其如此。

這種安排之下，甲骨文因此會是TikTok的夥伴，而無法將TikTok簡單地吞併，中國企業亦可保留對TikTok較多的控制，而非為微軟豐富生態圈作嫁衣裳，也能避免Google、Apple、Facebook以外，樹立多一個華為等中企的對手。

華為鴻蒙手機明年登場 應對美國全面圍堵

甲骨文老闆比微軟更支持特朗普 更易迎合美國

甲骨文、微軟雖然都有長期與美國政府合作的紀錄，但甲骨文創辦人埃利森（Larry Ellison）一直是特朗普的支持者。

美國傳媒報道，埃利森今年2月在加州家中，為特朗普角逐連任舉辦籌款宴會。4月美國疫情大爆發期間，埃利森也公開表示：「我們一次只能有一個總統，我不認為特朗普是魔鬼（devil），我支持他和希望他好。」

反觀微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）政治立場傾向左翼，疫情期間也多次批評特朗普政府。蓋茨直言，美國應學習中國認真封城，切斷病毒傳播。他又炮轟，美國病毒檢測系統「完全是垃圾」，認為獲得檢測結果的速度太慢，跟不上實際情況變化，無法協助管控疫情。蓋茨亦反對，特朗普讓美國退出世界衛生組織的決定。

TikTok被迫出售美國業務風波，始於特朗普政府，事情的終結在相當程度上，也要視乎特朗普政府是否對交易安排滿意。由甲骨文接盤，也許比微軟有更大機會過到白宮一關。

TikTok母企字節跳動 傳投資新加坡數十億美元

TikTok未必全盤出售 遊說特朗普細節曝光

TikTok稱與美國政府合作 防外國勢力干預大選

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責任編輯：連兆鋒

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