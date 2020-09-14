國家統計局公布8月份70大中城市商品住宅銷售價數據，當中，新建商品住宅銷售價格按月計以惠州升1.9%領先，按年計以唐山的15.4%升幅最強。路透社按數據測算，8月份新建商品住宅均價按月上漲0.56%，較7月的0.47%漲幅擴大；按年升4.7%，7月升4.8%。

四大一線城市中，北京新建商品住宅銷售價格按月升0.6%，按年升3.4%；上海按月升0.65%，按年升4.5%；廣州按月升0.9%，按年升1.6%；深圳按月升0.5%，按年升6.2%。

另外，北京二手住宅銷售價格按月升0.7%，按年升3.6%；上海按月升0.8%，按年升4.1%；廣州按月升1.7%，按年升3.9%；深圳按月升1.1%，按年升15.9%。

▲ 70大中城市新盤售價8月按月升0.56% 惠州領先

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統計局城市司首席統計師孔鵬指出，8月份，各地堅決貫徹落實房子是用來住的、不是用來炒的定位，切實落實城市主體責任，及時採取針對性措施，穩妥實施房地產長效機制，70 個大中城市房地產市場運行總體平穩，價格略漲。

初步測算，8月份一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲3.9和6.9%，漲幅比7月分別擴大0.3和1.2個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲5%，漲幅比7月回落0.1 個百分點；二手住宅銷售價格按年上漲2.0% ，漲幅與7月相同。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年漲幅均連續16個月相同或回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.5%和1.8%，漲幅均與7月相同，均連續17個月相同或回落。

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責任編輯：游昊雲

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