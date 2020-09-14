【TikTok賣盤】TikTok守中方底線　據報不出售演算法

TikTok北美業務賣盤峰迴路轉，甲骨文（Oracle）擊敗微軟(Microsoft）成為唯一競購者，意味很可能成為最後勝利者。但有報道指，TikTok母公司北京字節跳動的條件時，無論潛在買主為何，都不會出售此應用程式的演算法給對方。這是基於遵守中國的新規。

中央社引述南華早報周一（13日）報道，消息人士說，在字節跳動的會議討論中，明確表示影音分享平台TikTok的出售事宜不包括演算法。這名人士說，「車子可以賣，但引擎不可以」。

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他表示，字節跳動不會交出程式原始碼給美方買主，但TikTok在美國的技術團隊可以發展新的演算法。「不賣演算法」是基於中國限制出口技術新規下，這樁交易的底線。

「車子可以賣，但引擎不可以」

這名人士說，字節跳動已將相關決定通知美國當局和潛在買主，如果美國政府不同意這樣的條件，那麼15日之後美國用戶很可能得跟TikTok說再見。但字節跳動和TikTok並未證實此報道。

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美國總統特朗普此前以危害國家安全為理由，透過行政命令，要字節跳動公司在9月15日前完成出售或分拆TikTok美國業務，但其後又提出延長這段寬限期，但沒有透露執行細節。

中國商務部和科技部則在8月28日聯合公布有關禁止和限制出口技術的目錄，有關人工智能技術及數據分析的服務也在內，這使得字節跳動出售TikTok受到限制，除非獲得官方的許可證。這項舉動顯示，中國官方有能力影響類似TikTok這樣的交易案。

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責任編輯：鄧國強

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