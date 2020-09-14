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内地「清朗」行動關逾6千違法網站 微博抖音遭點名

社會熱點 12:38 2020/09/14

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為整治網絡生態健康，國家網信辦7月啟動2020「清朗」未成年人暑期網絡環境專項整治。網信辦表示，截至目前，全國已累計暫停更新網站64家、關閉違法網站6907家，並點名新浪微博、豆瓣等6家平台，有誘導未成年人無底線追星等行為。

被中國官方認定為不利為成年人身心健康的內容，包括在與學習有關的平台、APP上推送「戀愛」、「脫單」等嚴重導向不良的資訊訊息、平台內帳號名稱低俗、氾濫的明星後援群組，在教育欄目中推送與學習無關的直播、遊戲、購物廣告內容等。

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國家網信辦舉例，有6家網站平台存在誘導未成年人無底線追星。其中新浪微博、豆瓣網、抖音APP、興趣部落APP、超級星飯糰APP、愛豆APP等平台中存在大量誘導未成年人參與對明星「應援打榜」、大額消費、煽動挑撥青少年粉絲群體「互撕謾罵」的不良訊息和行為。

國家網信辦指出，針對網絡課程學習欄目存在的突出問題，聯合教育部專門啟動了涉未成年人網課平台專項整治，依法嚴厲打擊影響青少年身心健康的違法違規訊息和行為。

截至目前，全國網信系統累計暫停更新網站64家，會同電信主管部門取消違法網站許可或備案、關閉違法網站6907家；有關網站平台依據用戶服務協議關閉各類違法違規賬號群組逾86萬個。國家網信辦稱，下一步將會同有關部門，繼續加大巡查監看力度，從嚴查處問題嚴重的網站並公開曝光。

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責任編輯：游昊雲

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