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華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業

國情動向 14:15 2020/09/14

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【中美科技戰】華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業

中美5G科技戰，美國重重圍堵華為，打擊華為晶片（芯片）供應之際，全球晶片產業傳來一則重磅消息，或使華為往後壓力更大。美國晶片巨企Nvidia（英偉達）豪斥400億美元（約3,120億港元），從日本軟銀（Softbank）旗下收購英國晶片品牌Arm，刷新晶片業史上最大宗交易紀錄。Arm與華為合作關係密切，Arm落入美國控制之後，華為在晶片方面不排除會進一步陷入被動。

買過電腦顯示卡的都知道Nvidia與Arm這兩大品牌。Nvidia正是以製造圖像處理晶片而聞名，公司業務也包括人工智能、自動汽車和數據中心等，而Arm除了這些，更是移動設備晶片技術龍頭。值得注意的是，Arm本身並不生產晶片，而是靠授權晶片基礎技術，收取專利費用維生。

晶片產業高度全球化，Nvidia鯨吞Arm勢對正在嘗試擺脫美國晶片「卡脖子」的中國也有影響。Arm目前有20%左右收入來自中國，內地《證券時報》引述東吳證券計算機團隊表示，Nvidia收購Arm會導致美國對中國晶片行業限制能力提升。

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據悉，中國晶片開發商海思、飛騰等，此前均獲得Arm的V8指令集授權，並在此基礎上自行設計中央處理器（CPU）。Nvidia收購Arm後，Arm或會受到美國禁令影響，令中國廠商能否繼續獲得指令集授權增添變數。

特朗普政府對華為新一輪禁令會在9月15日生效。Arm早前已傳出會中止與華為合作，而Arm擁有的架構技術是晶片製作的必要技術。華為如果失去這項技術的使用權，就不能完成麒麟芯片的研發生產。

儘管華為擁有V8的永久使用權，可以升級V8的來解決晶片製作問題，但這也無法避免Arm升級至V9時的技術斷層衝擊。因此Nvidia收購Arm，對於中國半導體企業特別是華為而言，並不是好消息。

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責任編輯：連兆鋒

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