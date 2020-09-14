【華為5G】如禁華為設備 加拿大未必補償受影響電信商

美國持續拉攏盟友圍堵華為。加拿大政府消息人士暗示，如果聯邦政府禁止國內5G網絡使用華為設備，將不會為受影響的公司，補償拆除現有華為設備的費用，這些費用高達10億加幣（約58.8億港元）。

據台媒報道，加拿大正在研究是否允許華為進入加國5G網絡。兩名熟悉內情的人士表示，如果渥太華當局正式宣布禁令，受影響的公司已表明，希望政府補償他們拆除現有華為設備的費用。但自由黨政府看來並不這麼認為，一位政府消息人士表示：「我不確定有強有力的法律依據指出，我們得因做出適切的國安決定而做出賠償。」

這位消息人士還說，聯邦政府也顧慮「民眾對於政府付給非常大型的企業10億加幣以上的觀感」。

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事實上，加拿大在過去近兩年的時間內，一直聲稱考慮是否禁止使用華爲5G設備，卻懸而不決，最終使電信商失去耐心，被迫選用其他公司的5G產品和技術。

加拿大貝爾（Bell Canada）與Telus Corp表示，會和愛立信（Ericsson）以及諾基亞公司（Nokia）合作，即便是他們4G網絡是使用華為設備。不過，一間公司的5G設備很難跟其他電信商的4G設備結合使用，這就意味著加拿大貝爾核Telus Corp需要移除原有的華為4G設備。

在美國，總統特朗普3月簽署法案，禁止電信運營商拿著美國的補貼去購買華為、中興等中企的設備，但法律也要求美國聯邦通訊委員會(FCC)設立一項計劃，協助小型提供商承擔從他們各自網絡中淘汰違禁設備或服務並加以替換的成本。

責任編輯：尹航

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