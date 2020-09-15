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【華為禁令】美國今天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手

國情動向 01:39 2020/09/15

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【華為禁令】美國明天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手

美國政府對華為禁令今天（15日）生效，以圖切斷華為的芯片（又稱晶片）供應源，外界視這張禁令為美國正式與華為脫鉤。有機構分析指出，美國用「焦土策略」的手段封殺效果難料，原因是各國、包括歐洲可能採折衷式的中間路線，維護自身利益，未必緊跟特朗普政府的路綫。

根據美國政府15日生效的升級版禁令，為防止廠商向華為出售美國製零件、或使用美國軟體與技術設計的芯片，廠商如向華為供貨，須先取得美方許可證。

結合美國已祭出針對華為5G技術的封殺措施，再加上15日生效的關鍵元件、特別是半導體禁令，15日可以說是美國徹底與華為脫鉤的「分手日」。

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美國政治新聞網站Politico指出，相較美國對華為及整體中國企業採取公然敵對的態度，歐洲除英國外，態度大多曖昧不明。歐洲聯盟（EU）今年1月同意在未來5G網路方面減少對中國設備的依賴，但各國政府對於這件事付諸行動的急迫性看法分歧。

歐洲許多國家　仍在履行與華為的合約

例如，捷克和波蘭等國呼應美國阻止華為進入市場的作法，德國和西班牙則尚未明確立場。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月底接見中國外長王毅後表示，法國不會在5G電信網路中排除華為，但基於資安因素，會偏好歐洲的電信供應商。法國國家資訊系統安全局（ANSSI）7月時表明，法國不會禁用華為設備，但採購華為技術的法國電信營運商僅能取得8年的許可效期。

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歐洲或因一個關鍵，未緊跟特朗普政府的步伐一刀切封殺華為－－歐洲電信業者自4G網路開始，都高度倚賴華為。

市場顧問機構Strand Consulting日前公布的預估就指出，除斯洛伐克外，華為對所有歐盟國家都有還在履行的電信設備合約，這代表日後歐洲國家若完全與華為分手，恐將蒙受重大損失。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）資深政策研究員歐特爾（Janka Oertel）指出，美國的舉措「對於（華為）所有客戶具有重大意涵，包括歐洲，尤其是德國的5G科技領域」。

但如今這些電信供應商陷入進退兩難境地：

一是與華為維持未來5G網路的合約。

二是棄用華為，選擇另一個較安全，且不會對其供應鏈構成相同風險的廠商。

但美國封殺華為可能造成歐洲5G部署延後及衍生額外成本，甚至可能讓歐盟在運行新網路設備上落後給別的經濟對手。

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外交界刊物《外交家（The Diplomat）》雜誌指出，美國帶頭封殺後，英國政府也改弦更張，從原本「經新的安全檢視程序後，允許華為以高風險供應商身分參與5G建置」，改為「電信業者今年底前停止向華為購買新的5G設備，並在2027年底前從電信網路中移除華為設備」。

另像澳洲、加拿大等「五眼聯盟」成員也加入封殺華為行列。

一些國家會基於自己利益　走中間路綫

「外交家」分析，美國此舉已破壞華為在海外市場的未來發展，不過美方制約中國發展、出口5G技術，未來的效果仍有變數。

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許多國家不太可能會在5G解決方案方面，承諾採用一個完全不摻雜任何中國技術的「可信賴的供應商」產業聚落，多數國家可能會選擇走上中間路線。

中央社分析指出，美國抵制中國科技的行動若持續陷於意識形態之爭，將面臨成敗參半的窘境。當華府愈是使用「武器化的相互依存」方式來強迫選擇，想達成封殺華為的效果將愈被削弱。強制5G與中國技術脫鉤的「焦土政策」對多數民主國家而言，也不太可能是未來網路世界的安全作法。

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根據美國政府15日生效的升級版禁令，為防止廠商向華為出售美國製零件、或使用美國軟體與技術設計的芯片，廠商如向華為供貨，須先取得美方許可證。這項禁令預計在美國時間9月15日生效。

責任編輯：鄧國強

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