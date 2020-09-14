余茂春獻謀白宮遏中國 遭故鄉批「漢奸」剔出族譜（有片）

美國總統特朗普上任後，美國政府對中國戰略轉向，最近更企圖將「中共政權」和「中國人民」區別看待。美媒披露這一政策轉變，出自華裔智囊－－生於中國的余茂春手筆。官媒隨後對余茂春強烈批評，最新網傳短片，曝光其家鄉開會，把他剔出余氏族譜。

余茂春是美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策顧問，美媒此前報道，余茂春主張美國強硬對抗中國，並建議美國將「中國共產黨」與「中國」及「中國人民」區分。報道一出，余茂春因此在中國引來廣泛討論。

蓬佩奧幕僚 主張把「中國共產黨」與「中國」區分

余茂春1962年出生於安徽，在重慶長大。網絡近日流傳一段影片，一名老人在一間掛著「憤怒聲討漢奸余茂春，開除余茂春族籍，驅逐出族譜」布條的會議室，用濃重的口音說，余氏宗族邀請新聞媒體，「憤怒聲討漢奸余茂春」，然後請另一人通報余茂春「罪行」。

據稱這段影片拍攝於9月6日，但無法確認。

除此之外，余茂春也似乎被母校切割。余茂春曾是重慶永川中學的文科高考（大學入學公開考試）狀元，母校將其名字刻在校園牆上。7月底時，中國社交網路流傳一則影片顯示，工人正把他的名字從石碑鑿除。

余茂春畢業於南開大學歷史系，後負笈美國，於柏克萊加州大學獲博士學位，畢業後到了美國海軍學院任教，擔任東亞和軍事史教授。

重慶永川母校 已跟余茂春割席

華爾街日報曾報道，余茂春距蓬佩奧的辦公室僅有幾步之遙，是特朗普政府對北京戰略轉向的重要幕後推手之一。

余茂春因此在中國網絡被砲轟為「漢奸」、「賣國賊」。《環球時報》8月曾刊文稱余茂春是「徹頭徹尾的賣國賊」，斥其對美獻策「瘋狂荒誕而又極具破壞性」、「必將接受歷史的審判」。

責任編輯：鄧國強