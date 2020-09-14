【中美角力】因應美國打壓中企 國際銀行或減少對中企敞口

隨著美國大選的臨近，特朗普政府對中國企業的打壓也愈趨嚴重。路透引述銀行業消息人士稱，華府的行動引發國際銀行紛紛減少對中國企業的敞口（Exposure），並試圖確定還有哪些其它企業有可能成為華盛頓瞄准的目標。

敞口是指在金融活動中存在金融風險的部位以及受金融風險影響的程度。比如一間企業貸款10億，其中8億有外部擔保，2億沒有擔保，那麼風險敞口就是2億元。

國際銀行對在華投資組合焦慮倍增

中美科技戰升級，國際銀行對其在華投資組合的焦慮進一步加劇。日前有消息稱，特朗普據報考慮將中芯國際（SMIC） （0981） 列入制裁黑名單。

據路透社報道，消息傳出不久，一家與中芯國際有2億多美元未償還信貸的國際銀行的銀行家們聚在一起，討論是否有辦法讓中芯國際提前償還部分貸款。

金融界人士說，隨著大選臨近，美國對更多的中國公司采取行動的可能性只會進一步增加，因為特朗普把國家安全以及他對中國強硬作為他競選的關鍵組成部分。

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歐洲的兩名投資銀行資深高管對路透社說，他們正在評估對中國科技公司的敞口。他們特別關注的是涉及硬件和半導體並且在美國有業務的客戶，並試圖評估這些公司被列入制裁名單的風險。

而且，向中國企業發放的新貸款也有所放緩。這些貸款已經因擔心新冠疫情對企業的影響而面臨壓力。

【知識庫：什麼是敞口？】

敞口(Exposure)指在金融活動中存在金融風險的部位以及受金融風險影響的程度，是金融風險中的一個重要概念，但是與金融風險並不等同。敞口大的金融資產，風險未必很高。

敞口較常見的說法是對風險分析時用到的，表示對風險有暴露的地方。比如，給一間企業貸款10億，其中8億有外部擔保，而其中2億沒有擔保，那麼風險敞口是2億元。同樣的說法也用於其他領域，期貨等。

責任編輯：尹航

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