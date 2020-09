【中美角力】美駐華大使突傳辭職 布蘭斯塔德曾被稱「習老友」

美國有線電視新聞網引述消息指,美國駐華大使布蘭斯塔德辭職,將在11月美國總統大選前離開北京。美國國務卿蓬佩奧在社交網站發文,似乎已暗暗證實此消息。布蘭斯塔德與中共總書記習近平有30多年私人交情,曾被指可在中美關係中發揮緩衝作用。

美國國務院暫時未有相關公布。蓬佩奧在社交媒體帖文中,感謝布蘭斯塔德過去3年多的服務,指總統特朗普選擇布蘭斯塔德的原因,是他多年來與中國打交道的經驗,令他成為代表美國政府去捍衛美國利益及理念的最佳人選。

蓬佩奧讚揚布蘭斯塔德為平衡中美關係作貢獻 他讚揚布蘭斯塔德為平衡中美關係作出貢獻,令雙方關係變得互惠及公平,將對未來美國在亞太地區的外交政策產生久遠及正面的影響。

I thank Ambassador Terry Branstad for his more than three years of service to the American people as U.S. Ambassador to the People’s Republic of China.

President DonaldTrump chose Ambassador Branstad because his decades long experience dealing with China made him the best person to represent the Administration and to defend American interests and ideals in this important relationship.

Ambassador Branstad has contributed to rebalancing U.S.-China relations so that it is results-oriented, reciprocal, and fair. This will have lasting, positive effects on U.S. foreign policy in the Asia-Pacific for decades to come.

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會,回應有關布蘭斯塔德或離任的消息。他表示,「我們注意到美方發布的有關推特」,但尚未收到他將卸任的通知。

中美近日緊張關係加劇,美國月初宣布多項針對中國駐美外交人員及使領館的措施,包括中國高層外交人員日後會晤美國地方官員前,需獲得美國國務院批准;中方星期五對美國駐華使領館的高級外交官及其他所有人員的活動,採取對等限制措施。

布蘭斯塔德近日捲入中美「投書門」角力

布蘭斯塔德早前撰寫的一篇文章,內容提到中美關係不對等,文章遭內地官方人民日報拒絕刊登後,美國駐華大使館批評人民日報的做法,「暴露中國共產黨對自由言論和認真嚴肅思想辯論的恐懼」。

人民日報聲明則還擊,指責美方「霸權」。

值得注意是,布蘭斯塔德是特朗普當選美國總統大選後首批任命的駐外大使,北京最初表示歡迎,更形容他是中國人民的老朋友。

【知識庫:布蘭斯塔德與習有30多年交情】 現年70多歲的美國駐中國大使布蘭斯塔德,被指與習近平有長久的私人交情。布1983年以36歲之齡成為艾奧瓦州史上最年輕的州長,之後艾奧瓦州與中國河北省結成姊妹州省。 1985年,河北派出農業代表團赴艾奧瓦州訪華,習近平當時以河北正定縣長的身份帶隊,獲布蘭斯塔德接待,住在當地一個小鎮的普通民眾家中。 2011年布蘭斯塔德訪問北京,獲當時已成為中國國家副主席的習近平的接待。習近平特意拿出當年訪美行程資料,並回憶自己訪美受到的熱情招待。 布蘭斯塔德據指當時對習近平開玩笑稱,「1985年,您作為縣委書記訪美的時候,我是州長;26年後,您是國家副主席,我還是州長。看您的進步有多大」。2012年,習近平以國家副主席身份訪美時,赴艾奧瓦故地重遊,並獲布蘭斯塔德接待,是兩人第三次會面。 而布蘭斯塔德作為艾奧瓦州州長也多次訪問中國,與中國關係良好。

▲ 1985年,河北派出農業代表團赴艾奧瓦州訪華,習近平當時以河北正定縣長的身份帶隊,獲布蘭斯塔德接待,住在當地一個小鎮的普通民眾家中。 "> ▲ 1985年,河北派出農業代表團赴艾奧瓦州訪華,習近平當時以河北正定縣長的身份帶隊,獲布蘭斯塔德接待,住在當地一個小鎮的普通民眾家中。



