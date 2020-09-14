▲ 【菅義偉中國】不熟外交緊隨安倍 軟的更軟硬的更硬

菅義偉當選日本自民黨總裁，將接替安倍晉三成為日本首任。日本夾在中美鬥爭升級之間，菅義偉對中國態度令人關注。菅義偉角逐自民黨總裁期間已表明，日美同盟是日本外交基礎。菅義偉多年來作為安倍晉三「大內總管」，一直跟隨安倍政策，但較為缺乏外交經驗。分析預期菅義偉對中國一面會「軟的更軟」，經濟上尋求更大合作和突破，另一面則「硬的更硬」，在釣魚島等議題上展示強硬立場，以鞏固執政地位。

菅義偉自安倍晉三2012年二度拜相以來，就一直擔任內閣官房長官一職，負責統籌日本政府行政機關內各部門政策和事務，是為安倍晉三忠實追隨者。

菅義偉在安倍任下主導修改了日本農業法、森林法和漁業法等法律，旨在激活日本經濟。他宣佈競選自民黨總裁時，也強調要堅定繼承「安倍經濟學」，並着重提出搞活地方經濟，提高全國最低工資、支持農業和旅遊業改革等。

中國社會科學院日本研究所研究員張伯玉預期，菅義偉上任首相後，會將日本經濟發展作為任內政策一大關注點，但由於菅義偉長期負責國內事務，外交被認為可能是他的短板。

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外交乃菅義偉短板 大方向料隨安倍無大變

張伯玉稱，菅義偉以幕後協調見稱，似乎不擅長在高光舞台上表演，未來在國際外交舞台上，尤其是發達國家首腦會議上，很難發揮像安倍一樣的作用；不過，菅義偉參與了安倍內閣的外交政策制定，還與美國副總統彭斯等人建立了親密關係；特朗普與安倍通電話時，菅義偉也隨侍在側。

分析因此認為，菅義偉未來有頗大機會，延續安倍晉三時期的日美緊密安保關係。菅義偉也曾表示，會以日美同盟為基軸構築與鄰國的關係，不應改變日本目前這種站位。

張伯玉預料，菅義偉具體在對華外交上，大的方向不會有什麼變化，即以日美同盟為基礙，推進日中關係發展；菅義偉在經濟關係領域可能會有所突破，但在高科技領域會追隨美國，加強對中國的牽制，不太會手軟。

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菅義偉對華經濟或更軟 隨美牽制硬的更硬

菅義偉擅長經濟政策並重視搞活日本地方經濟，他在中日經濟關係領域的態度，不排除會比安倍晉三更積極主動。菅義偉在安倍內閣下積極推動「觀光立國」政策，甚至不顧日本法務省和警察廳反對，在放寬對華簽證限制，以吸引中國遊客赴日旅遊等措施。菅義偉也可能會向中國積極推銷日本農產品，以擴大對中國的出口。

但是，在有關釣魚島等問題上，菅義偉可能會展示強硬立場。張伯玉稱，這或許可以從菅義偉就小笠原群島出現新島時，發表的感想看出一些端倪。2013年小笠原群島由於海底火山噴發形成一個直徑200米的新島，菅義偉被記者問及有何感想時，笑容滿面地說「可以擴大領海」。

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各國在後疫情時代更為重視產業鏈對中國的依賴，菅義偉任內的日本相信亦不會例外。菅義偉月初指出，要重新認識依存於特定國家的產業鏈體制。這意味菅義偉會繼承安倍內閣推進的，產業鏈重組等經濟安全保障問題。

此外，張伯玉還預期，菅義偉會在高科技領域，追隨美國加強對中國的牽制。他稱，日本可能採取「先甄別、再合作或封鎖」政策，先細緻甄別哪些技術領域可以與中國合作，如果是已公開技術的量產則與中國合作，但是涉及安全保障基礎的技術，則不僅不會與中國合作，還會採取嚴格封鎖政策，並可能為此出爐具體法律。

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責任編輯：連兆鋒