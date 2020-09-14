  • 30°C
香港時間 : 2020914日 (一) 17:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【菅義偉中國】不熟外交緊隨安倍 軟的更軟硬的更硬

國情動向 16:51 2020/09/14

分享：

【菅義偉中國】不熟外交緊隨安倍 軟的更軟硬的更硬

菅義偉當選日本自民黨總裁，將接替安倍晉三成為日本首任。日本夾在中美鬥爭升級之間，菅義偉對中國態度令人關注。菅義偉角逐自民黨總裁期間已表明，日美同盟是日本外交基礎。菅義偉多年來作為安倍晉三「大內總管」，一直跟隨安倍政策，但較為缺乏外交經驗。分析預期菅義偉對中國一面會「軟的更軟」，經濟上尋求更大合作和突破，另一面則「硬的更硬」，在釣魚島等議題上展示強硬立場，以鞏固執政地位。

菅義偉自安倍晉三2012年二度拜相以來，就一直擔任內閣官房長官一職，負責統籌日本政府行政機關內各部門政策和事務，是為安倍晉三忠實追隨者。

菅義偉在安倍任下主導修改了日本農業法、森林法和漁業法等法律，旨在激活日本經濟。他宣佈競選自民黨總裁時，也強調要堅定繼承「安倍經濟學」，並着重提出搞活地方經濟，提高全國最低工資、支持農業和旅遊業改革等。

中國社會科學院日本研究所研究員張伯玉預期，菅義偉上任首相後，會將日本經濟發展作為任內政策一大關注點，但由於菅義偉長期負責國內事務，外交被認為可能是他的短板。

菅義偉將任日本首相 一文看懂其對中國立場

外交乃菅義偉短板 大方向料隨安倍無大變

張伯玉稱，菅義偉以幕後協調見稱，似乎不擅長在高光舞台上表演，未來在國際外交舞台上，尤其是發達國家首腦會議上，很難發揮像安倍一樣的作用；不過，菅義偉參與了安倍內閣的外交政策制定，還與美國副總統彭斯等人建立了親密關係；特朗普與安倍通電話時，菅義偉也隨侍在側。

分析因此認為，菅義偉未來有頗大機會，延續安倍晉三時期的日美緊密安保關係。菅義偉也曾表示，會以日美同盟為基軸構築與鄰國的關係，不應改變日本目前這種站位。

張伯玉預料，菅義偉具體在對華外交上，大的方向不會有什麼變化，即以日美同盟為基礙，推進日中關係發展；菅義偉在經濟關係領域可能會有所突破，但在高科技領域會追隨美國，加強對中國的牽制，不太會手軟。

菅義偉：日美將緊密合作 應對中國擴大軍力

菅義偉對華經濟或更軟 隨美牽制硬的更硬

菅義偉擅長經濟政策並重視搞活日本地方經濟，他在中日經濟關係領域的態度，不排除會比安倍晉三更積極主動。菅義偉在安倍內閣下積極推動「觀光立國」政策，甚至不顧日本法務省和警察廳反對，在放寬對華簽證限制，以吸引中國遊客赴日旅遊等措施。菅義偉也可能會向中國積極推銷日本農產品，以擴大對中國的出口。

但是，在有關釣魚島等問題上，菅義偉可能會展示強硬立場。張伯玉稱，這或許可以從菅義偉就小笠原群島出現新島時，發表的感想看出一些端倪。2013年小笠原群島由於海底火山噴發形成一個直徑200米的新島，菅義偉被記者問及有何感想時，笑容滿面地說「可以擴大領海」。

中國海警船連續百日航行釣島 日方嚴正抗議

各國在後疫情時代更為重視產業鏈對中國的依賴，菅義偉任內的日本相信亦不會例外。菅義偉月初指出，要重新認識依存於特定國家的產業鏈體制。這意味菅義偉會繼承安倍內閣推進的，產業鏈重組等經濟安全保障問題。

此外，張伯玉還預期，菅義偉會在高科技領域，追隨美國加強對中國的牽制。他稱，日本可能採取「先甄別、再合作或封鎖」政策，先細緻甄別哪些技術領域可以與中國合作，如果是已公開技術的量產則與中國合作，但是涉及安全保障基礎的技術，則不僅不會與中國合作，還會採取嚴格封鎖政策，並可能為此出爐具體法律。

日本恐損經濟 擬不緊跟美制裁中國

特朗普棒打華為 日韓台躺槍損失2000億元

日執政黨決議促停邀請習近平訪日 反制國安法

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業
今日
華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業
【華為禁令】美國明天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手
今日
【華為禁令】美國明天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手
【中美角力】因應美國打壓中企 國際銀行或減少對中企敞口
今日
【中美角力】因應美國打壓中企 國際銀行或減少對中企敞口
【中歐峰會】歐盟或就香港問題施壓 中歐貿易合作料難突破
今日
【中歐峰會】歐盟或就香港問題施壓 中歐貿易合作料難突破
【中美角力】美駐華大使突傳辭職 布蘭斯塔德曾被稱「習老友」
今日
【中美角力】美駐華大使突傳辭職 布蘭斯塔德曾被稱「習老友」
地緣政治 外交 菅義偉 中國 日本 美國

下一篇文章

【中歐峰會】歐盟或就香港問題施壓 中歐貿易合作料難突破
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】美國明天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手
【華為禁令】美國明天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手
【中美角力】習指中國關鍵技術受制於人 提「六把鑰匙」抗圍堵
【中美角力】習指中國關鍵技術受制於人 提「六把鑰匙」抗圍堵
【美國大選2020】美媒：拜登副手賀錦麗丈夫在中國有商業利益
【美國大選2020】美媒：拜登副手賀錦麗丈夫在中國有商業利益
【TikTok賣盤】甲骨文2特點 比微軟接盤更易滿足中美
【TikTok賣盤】甲骨文2特點 比微軟接盤更易滿足中美
【中美角力】中國抗美戰略曝光：以造原子彈決心造芯片
【中美角力】中國抗美戰略曝光：以造原子彈決心造芯片
華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業
華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業