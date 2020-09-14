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殲-20戰力首曝光 解放軍報：17比0輕取三代戰鬥機

國情動向 18:11 2020/09/14

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殲-20戰力首曝光 解放軍報：17比0輕取三代戰鬥機

中國隱形戰機殲-20服役數年至今仍然神秘，這款第四代戰鬥機的優勢幾何令人好奇。《解放軍報》首次不點名披露殲-20具體作戰能力，稱殲-20機群在對抗演習中兵力處於明顯劣勢下，仍以零損傷代價，模擬擊落了17架其他戰機，創下了17比0空戰佳績。

《解放軍報》周一（14日）在頭版刊出報道，描述了解放軍東部戰區空軍航空兵某旅旗下「王海大隊」演習情況。文章這樣寫道：「王海大隊」年輕飛行員陳鑫浩，面對來自不同方向多批「敵機」的攔截，與戰友靈活協同、勇敢出擊，在兵力明顯處於劣勢的情況下，以「零損傷」的代價一舉「擊落敵機」17架。

報道稱陳鑫浩駕駛的飛機為「新型改裝戰機」，飛行時間剛過100小時。文章形容王海大隊承傳了「空中拼刺刀」精神，情形與抗美援朝期間，志願軍飛行員王海1951年率隊創造了15比0戰績，合計擊落擊傷29架敵機相似。

據悉，王海大隊是解放軍首支整建制，換裝殲-20的作戰部隊。王海大隊隸屬中國空軍航空兵第9旅，駐地位於安徽蕪湖。可以推斷，王海大隊內取得17比0模擬戰績的機群，就是具備隱身功能，能對敵人形成單向透明的殲-20。

解放軍演習之際 三大海域同日均現美軍偵察機身影

殲-20是中國自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱形戰鬥機，具備精確打擊、態勢感知和機動能力，主要用於執行爭奪制空權、中遠程護航和縱深打擊等任務。殲-20於2011年首飛，2017年開始在解放軍內服役協助訓練，2018年正式列裝作戰部隊。

與三代戰鬥機相比，四代機的正向RCS（雷達反射面積）要低上幾個數量級，大幅縮短雷達偵測距離，也是就具有「隱身」能力。

可以說，殲-20對三代機取得17比0成績並不奇怪。按世界各國經驗顯示，即使是三代半戰機，面對四代機也難有招架之力。美國F-22隱形戰機在「紅旗」軍演中，就曾在一星期內取得144比0模擬戰績。

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責任編輯：連兆鋒

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