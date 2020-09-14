字節跳動不賣TikTok給甲骨文或微軟 特朗普難收貨

美國總統特朗普對TikTok的賣盤「死線」將至，字節跳動據報已放棄全面出售TikTok美國業務，而是尋求與甲骨文(Oracle)成為技術合作夥伴，讓後者管理TikTok美國用戶數據。不過，這一交易形式未滿足特朗普對TikTok全面出售的要求，特朗普若同意，除非他撤銷此前的行政命令。

甲骨文將管理TikTok美國用戶數據

中國官媒環球電視網(CGTN)援引消息人士說法，稱字節跳動不會將TikTok美國業務出售給甲骨文或微軟，也不會將TikTok源代碼（source code）交給任何一個美國買家。

路透稍早亦引述消息人士對表示，字節跳動周日放棄出售TikTok美國業務，而是尋求與甲骨文合作。英媒報道指，字節跳動已與甲骨文就TikTok美國業務達成初步「技術合作夥伴」協議。

據報甲骨文將是字節跳動的技術合作廠商，承擔TikTok美國用戶數據的管理工作，以回應美國對TikTok在數據安全、收集用戶隱私方面的擔憂。

TikTok美國資產不會全面賣盤，甲骨文將與字節跳動磋商持股事宜，包括泛大西洋投資集團(General Atlantic)及紅杉等字節跳動的投資者，亦將獲得TikTok美國業務的少數股權。

路透引述消息人士稱，字節跳動計劃向美國財政部下轄的外國投資委員會(CFIUS)申辯的理由是，兩年前中國泛海控股集團收購美國保險公司Genworth Financial的交易結構，為其與甲骨文的交易提供了先例。在該交易中，中國泛海控股同意使用設在美國的第三方服務提供商，來管理Genworth在美國的保單持有人的數據。消息人士指出，字節跳動將辯稱，與之類似的安排將能夠保證TikTok美國用戶數據的安全。

TikTok不出售源代碼 難釋安全擔憂

不過，TikTok不出售源代碼，或難以完全釋除華府擔憂。國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)曾指該代碼會為中國情報機構所用。《紐約時報》指，這一點是由國家安全局及美國網絡司令部為首的美國情報機構的重點考慮，它們在內部提出警告，稱無論是誰控制了該計算機代碼，都將可能向特定用戶輸送或審查一系列政治敏感信息。

前Facebook首席安全官Alex Stamos發推特說，甲骨文在沒有源代碼和重大運營變更的情況下接管的交易，不會解決任何有關TikTok的合法性問題，而白宮接受這樣一宗交易將表明這一操作純屬矇騙。

事實上，不論CFIUS如何評估交易，特朗普都有權阻止任何協議。特朗普對TikTok賣盤一直態度強硬，他曾表示，美國公司與TikTok的任何交易，必須明顯有利於美國，並且完全安全。特朗普上月簽署了兩項針對字節跳動的行政令，包括在8月6日的行政命令中，指會從9月20日起，禁止美國企業或個人，與TikTok母公司字節跳動交易。8月14日的第二項行政令則要求字節跳動在11月12日之前出售TikTok，但美方一直沒有為這個期限作詳細觸釋。特朗普此前還曾多次表示他對交易的「死線」是9月15日，不過目前尚不清楚該期限是否仍然有效。

字節跳動希望滿足中國的技術出口新規要求，而不全盤出售TikTok美國業務，同時又希望趕上「死線」避免被關閉，與甲骨文的合作協議是這一環境下的艱難產物，至於未來能夠成事並滿足中美政府的要求，則仍面臨諸多不確定性。路透社就指出，如果特朗普同意字節跳動與甲骨文的交易形式，他將不得不來個大轉折，撤銷要求剝離TikTok的命令。而在美國大選前，特朗普改變這出於國家安全考慮頒布的行政命令，可能性很低。

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本報記者：蒯宇澄