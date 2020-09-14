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【華為禁令】華為高層：美制裁我們 只為一統數字江湖保霸權

國情動向 20:18 2020/09/14

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【華為禁令】華為高層：美制裁我們 只為一統江湖保霸權

美國政府針對華為的禁令15日生效，試圖切斷華為的芯片（又稱晶片）供應源。在中美角力白熱化之際，華為副董事長、輪值董事長郭平日前在一次綫上分享會中，拆解美國為何以舉國之力與中國打科技戰、遏制中國科技發展；簡而言之是要繼續一統江湖的數字世界，保持美國霸權。

郭平在這場主題為「5G與中美科技」的綫上分享會裡，詳細分析了美國爲什麽要遏制華爲和中國5G產業，爲什麽要打壓字節跳動、騰訊等企業；其中最主要原因是，美方憂慮中國科技追趕美國、動搖美國的優勢。

郭平：白宮官員屢稱要保科技優勢

郭平舉例，「有一個事實是，中國比美國在5G上領先」，這是史上中國在通用技術領域首次超越美國。他然後盤點美國多名官員，指他們都曾明確表態，不能讓美國科技落後於人。

華為【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對

【華為禁令】美國明天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手

郭平第一個點名是曾任通訊公司高層的現任司法部部長巴爾（William Barr），郭稱：

他（巴爾）在演講裏面講到，美國有三樣東西保證美國「霸權」：美軍、美元和科技。這三樣東西的根本，是美國科技的領先。美國科技的領先保證了美國霸權，否則的話，中國人想制裁誰就制裁誰。現在美國想制裁誰就制裁誰，歸根結底是美國技術的領先。

郭平指巴爾認爲，如果中國5G利用市場規模優勢領先，在半導體領域也會產生連鎖反應，所以，他要美國所有的盟友、各種機構一起加入對中國的鬥爭。

郭平然後舉例，現任美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也說，美國未來的繁榮取決於在技術方面的戰略優勢。「5G只是處在風口浪尖，科技一直是美國政府最核心的戰略」。

「科技一直是美國政府最核心的戰略」

為了阻撓外國科技公司發展，保持科技霸權優勢，郭平指，美方繼貿易及金融長臂管轄之外，又創造出了數字的長臂管轄權。「爲了實現這樣的目的，他們不遺余力地污名化別的國家的企業......這些都是陽謀」。

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郭平直指，美國針對中國數字技術的打壓力度越來越大，從運營商、應用商店到海纜等全部領域，都要作出打擊。

蓬佩奧的講話裏面把阿里、騰訊、百度、華爲等都點了名，他要的是美國一統江湖的數字世界。

美或繼續用4手段　與中國打科技戰

美方下一步會如何在科技產業與中國角力？郭平引述專家指，具體來看來還四種方式：

第一是技術創新，識別出了技術流入中國的途徑，未來將要求全部關閉。

第二是供應鏈的管理，美國國土安全部要牽頭制定價值鏈的風險管理政策。

第三是技術的打擊，對於威脅美國核心的中國領先的技術領域，要重點打擊。

第四是技術跨越，美國加強自己對基礎領域的研究，拉開對手一兩代技術的差距。

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對於有人預期，中美打科技戰，最終會今世界發展出兩套互不兼容的系統，即「One world， two systems」。

科技戰會導致One world， two systems？

郭平對此分析，「從技術的標準研發到全球產業鏈會割裂成兩個系統，我不知道這是不是不可避免的，但我們是不是甘心讓它發生，我們是不是甘心這個兩個systems裏面，我們會處以一個落後的位置」。

他又說，「在競爭的系統裏面，我希望......要靠我們自己的努力，在全球的競爭裏，有能力維持一個系統。如果分裂成了兩個系統，我們仍然能夠成爲有競爭力的先進的那個系統，而不是被人封閉的割裂那個系統」。

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責任編輯：鄧國強

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