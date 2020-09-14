甲骨文與TikTok交易 美財長姆欽證實本周審查

TikTok賣盤進入最後階段，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）明確表示，TikTok的最後交易期限是9月20日。他說，特朗普政府將在本周審查甲骨文與TikTok的交易。

姆欽周一接受CNBC訪問時說，美國政府將於本周就甲骨文收購TikTok美國業務的交易，進行有可能是最後一輪的國家安全審查。他指，美國外國投資委員會(CFIUS)隨後將向總統特朗普提出建議，由他做出決定。姆欽還表示，如果交易獲准放行，TikTok將繼續把美國作為總部，並提供2萬個就業崗位。

甲骨文周一臨時停牌後，確認姆欽的言論，指上周末字節跳動向美國財政部提交的（交易）提案中包含該公司，即甲骨文將作為這筆交易的「受信任的技術提供商」，又指該交易提議仍需美國政府批准。

對於TikTok出售美國業務，中國外交部回應稱，TikTok在美遭遇的圍獵，是典型的政府脅逼交易。

字節跳動與甲骨文達成初步「技術合作夥伴」協議

距離9月20日的限期不到一周之際，字節跳動出售TikTok傳出進展。路透引述消息人士對表示，字節跳動周日（13日）放棄出售TikTok美國業務，而是尋求與甲骨文合作，希望此舉能在安撫中國政府，且同時避開美國的禁令。英媒報道指，字節跳動已與甲骨文就TikTok美國業務達成初步「技術合作夥伴」協議。

據報甲骨文將是字節跳動的技術合作廠商，負責管理TikTok美國用戶數據，以回應美國對TikTok在數據安全、收集用戶隱私方面的擔憂。

TikTok美國資產不會全面賣盤，甲骨文將與字節跳動磋商持股事宜，包括泛大西洋投資集團(General Atlantic)及紅杉等字節跳動的投資者，亦將獲得TikTok美國業務的少數股權。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，不評論企業的具體經營行為。但批評美國濫用國家力量，對某一領域取得領先優勢的非美國企業進行無理打壓和百般脅迫，這充分暴露了美方少數政客強取豪奪的真實用意和經濟霸淩的醜陋面目。

他稱，中方對此堅決反對，將堅定支持相關企業維護自身的合法權益、維護國際經貿規則，敦促美國政府為外國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的國際營商環境。

責任編輯：蒯宇澄

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