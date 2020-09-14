美財長姆欽：TikTok的最後交易期限是9月20日

中美科技戰白熱化，TikTok賣盤進入最後階段，美國財長姆欽（Steven Mnuchin）明確，TikTok的最後交易期限是9月20日。對於TikTok出售美國業務，中國外交部回應稱，TikTok在美遭遇的圍獵，是典型的政府脅逼交易。

特朗普上月6日正式簽署針對字節跳動的行政命令時指出，禁止美國企業或個人，與TikTok母公司字節跳動及WeChat母公司騰訊交易，於45天（9月20日）後生效。其後，特朗普8月14日又命令字節跳動，必須在90天（11月12日）內出售TikTok美國業務，否則會面臨美國政府封殺。

特朗普此前還曾多次表示他對交易的「死線」是9月15日，導致此前外界對TikTok賣盤的最後期限有不同說法。

字節跳動與甲骨文達成初步「技術合作夥伴」協議

距離9月20日的限期不到一周之際，字節跳動出售TikTok傳出進展。路透引述消息人士對表示，字節跳動周日（13日）放棄出售TikTok美國業務，而是尋求與甲骨文合作，希望此舉能在安撫中國政府，且同時避開美國的禁令。英媒報道指，字節跳動已與甲骨文就TikTok美國業務達成初步「技術合作夥伴」協議。

據報甲骨文將是字節跳動的技術合作廠商，負責管理TikTok美國用戶數據，以回應美國對TikTok在數據安全、收集用戶隱私方面的擔憂。

TikTok美國資產不會全面賣盤，甲骨文將與字節跳動磋商持股事宜，包括泛大西洋投資集團(General Atlantic)及紅杉等字節跳動的投資者，亦將獲得TikTok美國業務的少數股權。

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，不評論企業的具體經營行為。但批評美國濫用國家力量，對某一領域取得領先優勢的非美國企業進行無理打壓和百般脅迫，這充分暴露了美方少數政客強取豪奪的真實用意和經濟霸淩的醜陋面目。

他稱，中方對此堅決反對，將堅定支持相關企業維護自身的合法權益、維護國際經貿規則，敦促美國政府為外國企業在美投資經營提供開放、公平、公正、非歧視的國際營商環境。

責任編輯：蒯宇澄

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