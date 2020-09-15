華為禁令今天生效世界怎麼變？7條Q&A話你知

▲ 華為禁令生效世界怎麼變？7條Q&A話你知

美國針對華為的新一輪禁令今天（15日）生效，華為的芯片（又稱晶片）供應源恐受衝擊。這道禁令不僅成為華為業務的重大利空因素，還可能牽動全球相關產業鏈。其影響如何、華為如何拆解危局，以下7條答問（Q&A）說明情況。

Ｑ１：美國最新針對華為的禁令，主要內容是什麼？

Ａ１：美國從15日起收緊對華為的技術出口限制。

當中包括，芯片製造商如採取了美國技術或設備，生產出的芯片必須獲得美國批准，才能出售給華為。

Ｑ２：哪些企業會停止向華為供貨？

Ａ２：目前不確定有多少家公司會申請並取得許可。而華為被列入「實體清單」後，大部分美國芯片業者停止出貨，但高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）在內的數家公司有部分產品取得美國政府許可，宣布繼續出貨。

南韓的三星電子（Samsung Electronics）、三星顯示器（Samsung Display）、SK海力士（SK Hynix），以及台灣的聯發科，都停止了向華為供貨，但傳出會申請許可證。台積電未明確對外說明是否申請。

Ｑ３：華為將會受到什麼不利影響。

Ａ３：芯片供應倘受阻，這對華為固然是困難挑戰。

事實上，芯片決定着數據處理的能力，堪稱手機的心臟；在生產全球化的過程中，手機面板等其他配件也離不開外國企業的配合。創始人任正非表示，華為處在一個比較困難的歷史時期。

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芯片供應倘減少，華為5G基站和手機生產恐會減慢。南韓有媒體報道，華為已向韓方經銷伙伴通報，明年智慧手機出貨量預計只有5,000萬部左右，按年急降八成，在全球手機業務市佔率恐會跌出三甲。這消息，與早前機構估計的其中一種情境吻合，但華為未有對此作出回應。

台灣的南亞科技董事長吳嘉昭指出，「電子裝置非常複雜。缺任一種元件，都無法完整組裝智慧手機、筆電或基地台」。台北的軍事安全研究院學者蘇紫雲表示，華為可能找到一些低端替代元件，「但可能讓華為產品競爭力下降」。

Ｑ４：華為面對的困難，有解決放法嗎？

Ａ４：一定程度能解決，但未必能完全解決。

華為的對策是︰增加存貨，以及推進研發。台媒報道，此前就傳出台積電等芯片廠在禁令生效前全力趕工，給華為供貨，作為芯片庫存；而華為旗下的海思，更租了一架貨機把麒麟芯片等一些現貨，「護送」回大陸。

但有報道指，這些庫存芯片只足夠用到今年底至明年中，往後如何解決芯片供應問題，要再謀劃。

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此外，華為還着重提高自主研發能力，推動芯片及關鍵元件自行供給。據悉，華為2019年的研發支出達到1,317億元人民幣，佔其銷售收入的13.9%，已佔全國研發經費的6%。如果把華為列為一個省級經濟體，其研發支出可以排名中國內地第7，高於內地25個省級行政區。

但有評論指，這做法正確，惟恐遠水未必可救近火。

Ｑ５：對供應鏈影響如何？境外公司有損失嗎？

Ａ５：美國禁令不只傷及華為，對於境外供應商來說，失去華為這個大客戶，他們的營收也受到影響。

有分析師估計，在日本、南韓及台灣等地區供貨給華為的供應商，合計每年價值達264億美元（折合逾2,000億港元）的零組件營收將受到衝擊。

Ｑ６：美國大選後，華為的狀況可能有所改變嗎？

Ａ６：觀察家認為機會不高。因中美爭奪高科技霸權，不管是特朗普贏得連任或拜登挑戰成功，兩國緊張關係都將持續。

拜登也對中國採取強硬立場，他的選戰強調能阻擋中國經濟實力和影響力的政策，矢言增加美國科技產業競爭力。

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然而，拜登公開批評特朗普的貿易戰「破壞」美國經濟。如果當選，拜登說他會與盟友更密切合作，在許多議題上聯合向中國施壓，但不排除在具有共同利益的全球議題上和中國合作。

Ｑ７：華為被美國封殺，他們丟失的市佔會由誰承接？

Ａ７：中國本土或境外電訊設備生產商都或會受惠。

以手機業務而言，廣發證券分析師Jeff Pu說，如果美國不放寬禁令，華為明年智慧手機市佔可能剩5,000萬部，遠遜於今年的1.95億部和2019年的2.4億部。集邦科技預期，南韓三星、中國小米等品牌將瓜分華為市場，內地品牌OPPO也普遍被視為「受益者」。

至於其他通訊裝備方面，華為在全球電訊設備市場的佔有率大約是28%，如果無法維持銷售，三星、愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）將受惠。

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責任編輯：鄧國強

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