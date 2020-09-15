  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 10:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】美以強迫勞動為由 禁新疆多種產品進口

國情動向 09:42 2020/09/15

分享：

美國周一宣佈禁止在新疆一系列以「強迫勞動」方式製造的產品進口。美國海關和邊境保護局（CBP）署理局長摩根（Mark Morgan）表示，中國政府對維吾爾族人及其他少數族裔進行系統性侵害，指強迫勞動是「駭人聽聞的人權侵害」。

被禁入口的包括棉花、成衣、美髮用品、電子產品。被點名的包括四間新疆公司和一間生產設施，包括被美國國安全部（DHS）指是「強迫勞動中心」的「新疆洛浦縣第四教育培訓中心」。CBP指有理由相信該中心用囚犯生產頭髮製品及其他貨品。

DHS署理副部長庫奇內利（Ken Cuccinelli）說：「這不是職訓中心，是集中營，這裏的少數宗教團體及族裔遭受侵害，被迫在令人髮指的環境下工作，求助無門，亦無自由……簡直是現代奴隸……中國政府必須關閉其集中營。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則指，措施是要向國際社會發出訊息，美國不會容忍入口貨品供應鏈中存在非法、不人道及剝削性強迫行為。

受影響的四間新疆公司包括兩間新疆成衣廠：伊犁卓萬服飾製造有限公司（Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd）和保定市綠葉碩子島商貿有限公司（Baoding LYSZD Trade and Business Co.）；以及兩間被指用囚犯並以強迫勞動方式生產電腦零件的公司：準噶爾棉麻有限公司（Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co.）及合肥寶龍達信息技術股份有限公司（Hefei Bitland Information Technology Co.）。

早前有指美國考慮封殺新疆棉花、成衣、番茄，但結果今次禁令針對層面並沒預期廣範。庫奇內利表示，特朗普政府正研究更全面措施。

CBP是運用「暫扣令」（withhold release orders，WRO），扣押黑名單上公司與機構的產品。《1930年美國關稅法》禁止任何囚犯製造或強迫勞動產品進入美國，確保公平競爭，2016年該法漏洞得到堵塞後，引用得更多。美國7月曾扣押一批用於假髮和駁髮的新疆真人頭髮製品，8月以「使用囚犯和強迫勞動方式生產服飾」為由，對上海英騰國際貿易有限公司（Hero Vast Group）的產品發佈暫扣令。

責任編輯：游昊雲

 

相關文章

【中美角力】王毅訪歐欲阻歐美聯手抗華 惟成效待觀察
2020/09/02
【中美角力】王毅訪歐欲阻歐美聯手抗華 惟成效待觀察
【中美角力】以侵犯人權為由 美國擬祭新疆棉花製品禁令
2020/09/08
【中美角力】以侵犯人權為由 美國擬祭新疆棉花製品禁令
【中美角力】美國據報本周宣布禁止新疆棉花番茄製品進口　稱涉強迫勞動
2020/09/09
【中美角力】美國據報本周宣布禁止新疆棉花番茄製品進口　稱涉強迫勞動
中美脫鉤？調查：美企不賣帳 但地緣風險成最大擔憂
2020/09/10
中美脫鉤？調查：美企不賣帳 但地緣風險成最大擔憂
美髮 人權 時裝服飾 蓬佩奧 特朗普 海關 CCI 上海 美國 關稅

下一篇文章

華為禁令今天生效世界怎麼變？7條Q&A話你知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TikTok賣盤】甲骨文2特點 比微軟接盤更易滿足中美
【TikTok賣盤】甲骨文2特點 比微軟接盤更易滿足中美
【菅義偉拜相】菅義偉將任日本首相 一文看懂其對中國立場
【菅義偉拜相】菅義偉將任日本首相 一文看懂其對中國立場
【中美角力】習指中國關鍵技術受制於人 提「六把鑰匙」抗圍堵
【中美角力】習指中國關鍵技術受制於人 提「六把鑰匙」抗圍堵
【中美角力】中國抗美戰略曝光：以造原子彈決心造芯片
【中美角力】中國抗美戰略曝光：以造原子彈決心造芯片
華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業
華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業
【華為禁令】美國今天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手
【華為禁令】美國今天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手