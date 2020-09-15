【中美角力】美以違人權為由 禁新疆棉花等產品進口

美國周一宣佈禁止在新疆一系列以「強迫勞動」方式製造的產品進口。美國海關和邊境保護局（CBP）署理局長摩根（Mark Morgan）表示，中國政府對維吾爾族人及其他少數族裔進行系統性侵害，指強迫勞動是「駭人聽聞的人權侵害」。

中國政府已多次否定「強迫勞動」的說法。

被禁入口的包括棉花、成衣、美髮用品、電子產品。被點名的包括四間新疆公司和一間生產設施，包括被美國國安全部（DHS）指是「強迫勞動中心」的「新疆洛浦縣第四教育培訓中心」。CBP指有理由相信該中心用囚犯生產頭髮製品及其他貨品。

DHS署理副部長庫奇內利（Ken Cuccinelli）說：「這不是職訓中心，是集中營，這裏的少數宗教團體及族裔遭受侵害，被迫在令人髮指的環境下工作，求助無門，亦無自由……簡直是現代奴隸……中國政府必須關閉其集中營。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則指，措施是要向國際社會發出訊息，美國不會容忍入口貨品供應鏈中存在非法、不人道及剝削性強迫行為。

受影響的四間新疆公司包括兩間新疆成衣廠：伊犁卓萬服飾製造有限公司（Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd）和保定市綠葉碩子島商貿有限公司（Baoding LYSZD Trade and Business Co.）；以及兩間被指用囚犯並以強迫勞動方式生產電腦零件的公司：準噶爾棉麻有限公司（Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co.）及合肥寶龍達信息技術股份有限公司（Hefei Bitland Information Technology Co.）。

早前有指美國考慮封殺新疆棉花、成衣、番茄，但結果今次禁令針對層面並沒預期廣範。庫奇內利表示，特朗普政府正研究更全面措施。

CBP是運用「暫扣令」（withhold release orders，WRO），扣押黑名單上公司與機構的產品。《1930年美國關稅法》禁止任何囚犯製造或強迫勞動產品進入美國，確保公平競爭，2016年該法漏洞得到堵塞後，引用得更多。美國7月曾扣押一批用於假髮和駁髮的新疆真人頭髮製品，8月以「使用囚犯和強迫勞動方式生產服飾」為由，對上海英騰國際貿易有限公司（Hero Vast Group）的產品發佈暫扣令。

責任編輯：游昊雲