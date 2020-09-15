國家統計局公布，8月內地規模以上工業增加值年增5.6%，強於預期，增速也較7月份加快0.8個百分點。按月看，8月規模以上工業增加值比上月增長1.02%。1至8月份，規模以上工業增加值同比增長0.4%。

早前接受《華爾街日報》調查的15位經濟學家給出的預期中值是，8月份工業增加值同比增長5.2%。分經濟類型看，8月份國有控股企業增加值年增5.2%；股份制企業增長5.8%，外商及港澳台商投資企業增長5.3%；私營企業增長5.7%。

分3大門類看，8月份，採礦業增加值同比增長1.6%，7月份為下降2.6%；製造業增長6.0%，與7月份持平；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.8%，加快4.1個百分點。

▲ 内地8月規模以上工業增加值年增5.6% 增速加快勝預期

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分行業看，8月份41個大類行業中有29個行業增加值保持年增長。其中汽車製造業增長14.8%，電氣機械和器材制造業增長15.1%。分地區看，8月東部地區增加值同比增長6.8%，中部地區增長5.4%，西部地區增長4.5%，東北地區增長6.6%。

分產品看，8月份，612種產品中有394種產品年增長。鋼材11913萬噸，年增長達11.3%。8月份，工業企業產品銷售率為98.2%，較上年月降0.4個百分點；工業企業實現出口交貨值10452億元，年增1.2%。

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責任編輯：游昊雲

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