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内地首8月固定資產投資按年降0.3%　降幅收窄符預期

經濟脈搏 12:55 2020/09/15

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國家統計局公佈1至8月城鎮固定資產投資37.9萬億元（人民幣，下同），年降0.3%，降幅比首7月收窄1.3個百分點，接受《華爾街日報》調查的15位經濟學家的預期中值為年降0.3%。其中民間固定資產投資達21.5萬億元，年降2.8%，降幅縮小2.9個百分點。值得注意，中央未為今年的固定資產投資等經濟指標設定增長目標。

以三大產業來看，第一類產業投資1.1萬億元，年增11.5%，漲幅比1至7月提升3.8個百分點；第二類產業投資11.2萬億元，年減 4.8%，跌幅縮小2.6個百分點；第三類產業投資 25.6萬億元，年增1.4%，漲幅提升0.6個百分點。

經濟數據佳 在離岸人民幣齊升破6.79 創16個月高

內地8月城鎮調查失業率略降至5.6% 統計局：就業壓力仍較大

單以科技產業而言，高技術產業投資年增 8.2%，比1至7月提升0.2個百分點；當中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長8.8%、7.2%。高技術製造業中，醫療製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長18.3%、7.8%；高技術服務業中，電子商務服務業、科技成果轉化服務業投資分別增長29.7%、18.2%。

以各地區來看，東部地區投資年增1.8%，漲幅比1至7月提升1.3個百分點；中部地區投資下降6.3%，跌幅縮小2.7個百分點；西部地區、東北地區投資分別增長2.7%和2.2 %，漲幅分別提升0.6和0.8個百分點。

内地8月消費總額年增0.5%勝預期 今年首現正增長

内地8月規模以上工業增加值年增5.6% 增速加快勝預期

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責任編輯：游昊雲

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