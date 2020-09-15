  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 11:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

内地8月消費總額年增0.5%勝預期 今年首現正增長

經濟脈搏 10:09 2020/09/15

分享：

國家統計局公布，8月內地社會消費品零售總額3.36萬億元（人民幣，下同），年增0.5%勝預期，為今年以來首次正增長。接受《華爾街日報》調查的15位經濟學家的預期中值為，8月零售額同比增長0.1%。除汽車外的消費品零售額3.02萬億元，下降0.6%。1至8月份，社會消費品零售總額23.8萬億元，除汽車外的消費品零售額21.51萬億元，按年均下降8.6%。

按經營單位所在地分，8月城鎮消費品零售額2.93萬億元，年增0.5%，7月份為下降1.1%；鄉村消費品零售額4298億元，增長0.7%，7月份為下降1.3%。1至8月份，城鎮消費品零售額20.66萬億元，年降8.7%；鄉村消費品零售額3.14萬億元，下降8.3%。

8月内地消費品零售總額年增0.5% 今年首次正增長勝預期

中國8月CPI回落PPI仍為負 通縮隱憂下貨幣政策難收緊

【內循環經濟】三因素服務消費未回暖  成經濟內循環最大障礙

按消費類型分，8月商品零售3萬億元，年長1.5%，增速比7月份提高1.3個百分點；餐飲收入3619億元，下降7.0%，降幅比7月份收窄4個百分點。1—8月份，商品零售21.65萬億元，年降6.3%；餐飲收入2.15萬億元，下降26.6%。

1至8月份，全國網上零售額7.03萬億元，年增9.5%，比1至7月提高0.5個百分點。其中，實物商品網上零售額5.87萬億元，增長15.8%，佔社會消費品零售總額的比重為24.6%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長35.4%、1.1%和18.3%。

中國8月70城樓價按月升幅擴大至0.6% 惠州領漲

內地金融控股公司納入監管 實繳註冊資本不低於50億人幣

中國延長美國16項商品關稅排除清單期限 不加稅1年

中國8月社融增量3.58萬億元遠勝預期 經濟復蘇步伐加速

責任編輯：游昊雲

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

中國8月70城樓價按月升幅擴大至0.6% 惠州領漲
2020/09/14
中國8月70城樓價按月升幅擴大至0.6% 惠州領漲
華為禁令今天生效世界怎麼變？7條Q&A話你知
今日
華為禁令今天生效世界怎麼變？7條Q&A話你知
中國延長美國16項商品關稅排除清單期限 不加稅1年
今日
中國延長美國16項商品關稅排除清單期限 不加稅1年
【內循環經濟】三因素服務消費未回暖 成經濟內循環最大障礙
今日
【內循環經濟】三因素服務消費未回暖 成經濟內循環最大障礙
經濟 汽車 商品 餐飲 國家統計局 社會消費品零售總額

上一篇文章

TikTok為何情歸甲骨文？紐約時報揭一關鍵

下一篇文章

内地首8月固定資產投資按年降0.3%　降幅收窄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【TikTok賣盤】微軟倒灶　甲骨文奪TikTok還要過三關
【TikTok賣盤】微軟倒灶　甲骨文奪TikTok還要過三關
芯片納米數字越小越強　不同納米芯片用途有何分別？
芯片納米數字越小越強　不同納米芯片用途有何分別？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【華為禁令】備戰915禁令 華為專機赴台「護送」芯片回大陸
【華為禁令】備戰915禁令 華為專機赴台「護送」芯片回大陸
【中美科技戰懶人包】中國催谷新科技領域　第三代半導體是什麼？
【中美科技戰懶人包】中國催谷新科技領域　第三代半導體是什麼？
【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對
【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對