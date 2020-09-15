内地8月消費總額年增0.5%勝預期 今年首現正增長

國家統計局公布，8月內地社會消費品零售總額3.36萬億元（人民幣，下同），年增0.5%勝預期，為今年以來首次正增長。接受《華爾街日報》調查的15位經濟學家的預期中值為，8月零售額同比增長0.1%。除汽車外的消費品零售額3.02萬億元，下降0.6%。1至8月份，社會消費品零售總額23.8萬億元，除汽車外的消費品零售額21.51萬億元，按年均下降8.6%。

按經營單位所在地分，8月城鎮消費品零售額2.93萬億元，年增0.5%，7月份為下降1.1%；鄉村消費品零售額4298億元，增長0.7%，7月份為下降1.3%。1至8月份，城鎮消費品零售額20.66萬億元，年降8.7%；鄉村消費品零售額3.14萬億元，下降8.3%。

▲ 8月内地消費品零售總額年增0.5% 今年首次正增長勝預期

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按消費類型分，8月商品零售3萬億元，年長1.5%，增速比7月份提高1.3個百分點；餐飲收入3619億元，下降7.0%，降幅比7月份收窄4個百分點。1—8月份，商品零售21.65萬億元，年降6.3%；餐飲收入2.15萬億元，下降26.6%。

1至8月份，全國網上零售額7.03萬億元，年增9.5%，比1至7月提高0.5個百分點。其中，實物商品網上零售額5.87萬億元，增長15.8%，佔社會消費品零售總額的比重為24.6%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長35.4%、1.1%和18.3%。

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責任編輯：游昊雲

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