中國延長美國16項商品關稅排除清單期限 不加稅1年

中美貿易戰，中國政府決定延長去年公佈之，對美國商品加徵關稅排除清單有效期1年，期內對排除清單上美國商品不會加徵關稅。清單上共有16項美國商品，包括潤滑油等。

中國務院關稅稅則委員會辦公室周二（15日）發佈消息，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會，公佈對美加徵關稅商品第一次排除延期清單，對《國務院關稅稅則委員會關於第一批對美加徵關稅商品第一次排除清單的公告》（稅委會公告〔 2019〕6號）中的16項商品，排除期限延長一年，自2020年9月17日至2021年9月16日，繼續不加徵為反制美301措施所加徵的關稅。

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中美貿易戰去年大打出手，美國對數千億中國貨品加徵關稅，中方亦向美國商品實施報復關稅。中國國務院去年9月公佈首輪排除清單，豁免向16項美國貨加徵關稅。16項美國商品分別為：

其他小蝦及對蝦種苗

紫苜蓿粗粉及團粒

其他紫苜蓿（粗粉及團粒除外）

飼料用魚粉

潤滑油

潤滑脂

環線威、殺蟲環、殺蟲釘、多噻烷等（包括甲基硫環磷、噻嗪酮、惡蟲酮、茚蟲威）

地西他濱、氟脲苷、環磷酰胺、吉非替尼、卡培他濱、雷替曲塞、磷酸氟達拉濱、替加氟、鹽酸阿糖胞苷、鹽酸吉西他濱、鹽酸埃克替尼、異環磷酰胺

非離子型有機表面活性劑

礦物油＜70％的潤滑劑

不含石油或從瀝青礦物提取油類的潤滑劑

醫用直線加速器

飼料用乳清（按重量計蛋白含量2%-7%，乳糖含量76%-88%）

脫模劑（按重量計石油及從瀝青提取的油≥70%）

異構烷烴溶劑(初沸點225°C，閃點92°C，密度0.79g/cm3,粘度3.57mm2/s)

潤滑油基礎油（產品粘度100攝氏度時37-47，粘度指數80及以上，顏色實測2.0左右，傾點實測-8攝氏度左右）

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責任編輯：連兆鋒