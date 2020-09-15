▲ TikTok為何情歸甲骨文？紐約時報揭一關鍵

中美角力白熱化，特朗普咄咄迫人、催促北京字節跳動將旗下短視頻平台TikTok北美業務，拆售給美國公司，最終TikTok與甲骨文結為「技術夥伴」。紐約時報解讀，TikTok選上甲骨文，關鍵是他們看到中國網絡市場逐漸飽和；而甲骨文提出不全盤收購TikTok，讓TikTok不僅可不完全放棄美國市場、還可得到甲骨文幫助、邁入外國市場。

微軟（Microsoft）收購TikTok美國事業宣告出局後，甲骨文（Oracle）成為最有希望讓TikTok免遭美國禁用的廠商。字節跳動選擇由甲骨文擔任美國的「信任技術夥伴」，可能將TikTok美國用戶資料交由甲骨文管理，而非完全賣出北美業務。

紐約時報指出，字節跳動若只是讓以甲骨文為首的美方買家入股，而非完全脫手，能否讓白宮滿意，攸關走紅全球的TikTok在美國的命運。

美媒：TikTok與甲骨文建「技術夥伴」關係

美國財政部長姆欽（Steven Mnuchin）接受財經媒體CNBC訪問時便說，美方官員本周將審查字節跳動與甲骨文的提案，隨後向總統特朗普提出建議。

特朗普8月7日簽署行政命令下最後通牒後，字節跳動積極與微軟、甲骨文等TikTok美國事業潛在買家溝通。但中國政府隨後暗示將禁止TikTok技術轉移到海外，更一度傳出中方寧讓TikTok在美國遭封殺也不願交易成局，使得談判變得更為棘手。

紐約時報表示，北京常要求外商在中國與本地企業合作，字節跳動如與甲骨文締結「合作關係」，中方點頭機率較高。

對字節跳動創辦人張一鳴而言，這筆交易可能會決定這家成軍8年的公司究竟會成為版圖橫跨全球的數位領域巨擘，還是淪為難以跨出中國的大廠。

TikTok只將美國用戶資料交甲骨文管理 非賣掉業務

過去10年，中國豐沛的工程人才與商業機會造就只有矽谷可比擬的網絡市場榮景。但這塊市場日益成熟，競爭愈來愈激烈，與此同時，中國經濟成長趨緩，14億人口中網民已達9億，成長空間有限。

張一鳴很早就相信，唯有在國際市場佔有一席之地，字節跳動才能與Google、臉書（Facebook）或亞馬遜（Amazon.com）在同水平一較高下。隨著字節跳動日益茁壯，張一鳴鼓勵員工採用他口中的「火星視角」，不要將字節跳動想成走向全球的中國廠商，而是原本就立足全球的企業。

中國網絡廣告市場規模約950億美元，根據研究機構伯恩斯坦（Bernstein），字節跳動在TikTok中國版本「抖音」撐腰下，鯨吞中國網絡廣告營收約1/5，市佔率大於微信母公司騰訊與搜尋引擎百度。

張一鳴深知：TikTok必須建立外國市場 才能比美fb等

但擴大網路廣告市佔並不容易，全球各國日漸提防中國科技進展，也讓字節跳動拓展全球版圖的願景更難實現。

TikTok近年帶動的短影音風潮產生深刻的文化影響力，促使美國政府以罕見力道遏抑字節跳動。印度與中國在邊境爆發軍事衝突之際，同樣以國家安全為由下令禁用TikTok。歐洲多國政府則因害怕遭監控，拒絕使用中國製電信設備。

責任編輯：鄧國強