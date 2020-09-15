【中美角力】美國駐華大使布蘭斯塔德將離任 環球時報：或鷹派人物接任

中美關係惡化之際，美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad），將於10月初卸任並離開北京。中國官方《環球時報》引述中美關係專家稱，布蘭斯塔德突然離職，意味美國政府對華外交政策的降級手段，而其繼任者或是更符合美國鷹派風格的對華強硬人物。

路透社則報道，有熟悉情況的美國官員稱，布蘭斯塔德將卸任，以協助總統特朗普的連任競選；而美國駐華大使一職或懸缺數月。

《環球時報》報道，外交學院教授李海東分析，布蘭斯塔德3年多任職期間，中美關係大逆轉，美國對華政策過於強硬，布蘭斯塔德能夠發揮的空間大大縮水，或許他認為自己不再適合這個崗位，就此提出辭職。

美國政府對華外交政策降級手段

報道引述中美關係專家表示，布蘭斯塔德在華3年多未表現「出格言行」，其穩健派風格或讓對華日趨強硬的美國白宮鷹派們不滿。而作為大使，布蘭斯塔德一方面代表美國政府，一方面又身處中國面對中國人民，可能感覺被夾在中間左右為難。

▲ 美國駐華大使布蘭斯塔德將離任。

專家稱，布蘭斯塔德突然離職，無論如何都意味美國政府對華外交政策的一種降級手段，體現特朗普對華政策風向的改變。這意味著布蘭斯塔德之前推行的路線或將被改弦更張，「繼任者可能是更符合美國鷹派風格的對華強硬人物」。

外媒報道，布蘭斯塔德被認為對華作風務實、傾向於緩和兩國緊張局勢。有分析指，他的離任意味著中美關係又失一塊壓艙石。

中美關係惡化之際 美駐華大使布蘭斯塔德突辭職

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73歲的布蘭斯塔德，被認為是對華友好的美國政界人士，與中國國家主席習近平有多年交情，曾被中方稱為「中國人民的老朋友」，2016年底獲特朗普提名為美國駐華大使。中國官方《人民日報》上周拒登布蘭斯塔德的文章，美駐華大使館隨後在官方微博發表一篇抨擊中國宣傳系統「虛偽」的文章，而該文很快被刪除。中國外交部曾批美方故意碰瓷找茬。

據報離職為特朗普助選

另一方面，據路透社，美國國際戰略研究中心貿易專家Matthew Goodman認為，布蘭斯塔德離職，是因為特朗普陣營需要有人幫忙撐住艾奧瓦州（Iowa），包括向農戶證明特朗普的貿易政策為他們帶來了幫助。

布蘭斯塔德在艾奧瓦州曾擔任州長20多年，他在該州的名望對特朗普來說是一項資產。特朗普在2016年以大約9個百分點的優勢贏得艾奧瓦州，但有民意調查顯示現時競爭加劇，民主黨人認為可以贏得這個州。

無論布蘭斯塔德因何卸任，美國駐華大使將會懸缺，更可能持續數月。在11月初美國大選之前，參議院只預定還有大約兩周的會期。

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責任編輯：林佩怡

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