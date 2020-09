TikTok甲骨文「大刁」難合鷹派胃口 特朗普會否批准？

▲ 【TikTok甲骨文合作 美國大選2020】「大刁」能否過美國關 就看特朗普心情?

中美科技戰,中國程式TikTok與美國企業甲骨文達成合作協議,將TikTok美國業務變相重組,未有按美國特朗普政府原本意思直接出售。不過,TikTok與甲骨文的合作安排也似乎下了不少心思,設法為特朗普在大選當前之際加分。美國政府預料本周審議TikTok與甲骨文準交易,再將意見轉交白宮,最終能否通過或者就看特朗普一人如何考量。

美國財長姆欽周一(14日)表示,華府已經接獲TikTok與甲骨文提出方案。兩家公司提出成立「TikTok Global」,將總部和數據中心設於美國,並會創造2萬職位。

姆欽表示,華府會雙軌審核方案,一面由美國海外投資委員會(CFIUS)研判交易是否符合美國國家安全,另一面由商務部審核交易是否合符特朗普行政命令TikTok賣盤要求。姆欽稱,TikTok賣盤期限會在9月20日屆滿。

TikTok與甲骨文準交易規模未明。彭博社引述消息人士報道,甲骨文會向TikTok美國業務新架構投資,而TikTok中國母公司字節跳動的2家股東, General Atlantic及Sequoia Capital,亦會在新公司中持有股份。

TikTok為何情歸甲骨文?紐約時報揭一關鍵

合作不符鷹派要求 fb也隨即「坐不住」

特朗普政府以「國家安全」為由強迫TikTok向美企出售美國業務,惟TikTok與甲骨文達成方案卻非簡單的賣盤,而是將甲骨文作為TikTok的「可信科技夥伴」(trusted tech partner)。準交易也未有排除中國方面對TikTok Global的影響,未必能滿足華府的切割要求。

較早前有消息亦指,TikTok程式的源代碼和演算法,都不在出售範圍之內。被揭事前大力遊說白宮對TikTok開刀的Facebook隨即質疑;fb前安全總監Alex Stamos稱,若白宮接受方案,那就說明這是一場大龍鳳(demonstrate that this exercise was pure grift)。

字節跳動不賣TikTok給甲骨文或微軟 特朗普難收貨

方案有利特朗普拉票 拒絕風險或更高

然而,TikTok與甲骨文方案嘗試平衡中美利益,對特朗普也開出了相當甜頭。計劃打算在美國創造2萬職位,相信能讓特朗普在競選期間證明「為美國人把飯碗由中國爭回來」。

更重要的是,甲骨文創辦人埃利森(Larry Ellison)是矽谷科網業中,公開支持特朗普的為數不多者。甲骨文加入競購TikTok後,特朗普上月亦稱,甲骨文是很好的公司,老闆是個「tremendous guy」。「我認為甲骨文肯定可以處理好TikTok。」

TikTok與甲骨文合作料涉及人工智能技術,屬中方出口限制技術,最終能否成事還要視乎中國政府是否批准。方案雖未如華府鷹派所願,但特朗普假如開綠燈,則有望在大選當前收獲對華強硬「階段性成果」,亦不致於封禁TikTok,承受一次過得罪美國上億TikTok用戶風險。

甲骨文2特點 比微軟接盤更易滿足中美

TikTok賣盤微軟倒灶 甲骨文奪TikTok還要過三關

TikTok守中方底線 據報不出售演算法

