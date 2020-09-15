TikTok甲骨文「大刁」難合鷹派胃口 特朗普會否批准？

▲ 【TikTok甲骨文合作 美國大選2020】「大刁」能否過美國關 就看特朗普心情？

中美科技戰，中國程式TikTok與美國企業甲骨文達成合作協議，將TikTok美國業務變相重組，未有按美國特朗普政府原本意思直接出售。不過，TikTok與甲骨文的合作安排也似乎下了不少心思，設法為特朗普在大選當前之際加分。美國政府預料本周審議TikTok與甲骨文準交易，再將意見轉交白宮，最終能否通過或者就看特朗普一人如何考量。

美國財長姆欽周一（14日）表示，華府已經接獲TikTok與甲骨文提出方案。兩家公司提出成立「TikTok Global」，將總部和數據中心設於美國，並會創造2萬職位。

姆欽表示，華府會雙軌審核方案，一面由美國海外投資委員會（CFIUS）研判交易是否符合美國國家安全，另一面由商務部審核交易是否合符特朗普行政命令TikTok賣盤要求。姆欽稱，TikTok賣盤期限會在9月20日屆滿。

TikTok與甲骨文準交易規模未明。彭博社引述消息人士報道，甲骨文會向TikTok美國業務新架構投資，而TikTok中國母公司字節跳動的2家股東， General Atlantic及Sequoia Capital，亦會在新公司中持有股份。

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合作不符鷹派要求 fb也隨即「坐不住」

特朗普政府以「國家安全」為由強迫TikTok向美企出售美國業務，惟TikTok與甲骨文達成方案卻非簡單的賣盤，而是將甲骨文作為TikTok的「可信科技夥伴」（trusted tech partner）。準交易也未有排除中國方面對TikTok Global的影響，未必能滿足華府的切割要求。

較早前有消息亦指，TikTok程式的源代碼和演算法，都不在出售範圍之內。被揭事前大力遊說白宮對TikTok開刀的Facebook隨即質疑；fb前安全總監Alex Stamos稱，若白宮接受方案，那就說明這是一場大龍鳳（demonstrate that this exercise was pure grift）。

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方案有利特朗普拉票 拒絕風險或更高

然而，TikTok與甲骨文方案嘗試平衡中美利益，對特朗普也開出了相當甜頭。計劃打算在美國創造2萬職位，相信能讓特朗普在競選期間證明「為美國人把飯碗由中國爭回來」。

更重要的是，甲骨文創辦人埃利森（Larry Ellison）是矽谷科網業中，公開支持特朗普的為數不多者。甲骨文加入競購TikTok後，特朗普上月亦稱，甲骨文是很好的公司，老闆是個「tremendous guy」。「我認為甲骨文肯定可以處理好TikTok。」

TikTok與甲骨文合作料涉及人工智能技術，屬中方出口限制技術，最終能否成事還要視乎中國政府是否批准。方案雖未如華府鷹派所願，但特朗普假如開綠燈，則有望在大選當前收獲對華強硬「階段性成果」，亦不致於封禁TikTok，承受一次過得罪美國上億TikTok用戶風險。

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責任編輯：連兆鋒