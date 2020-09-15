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內地8月城鎮調查失業率略降至5.6% 統計局：就業壓力仍較大

經濟脈搏 12:56 2020/09/15

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中國經濟持續恢復，8月工業、投資、消費表現好過預期，全國城鎮調查失業率亦略有下降至5.6%。但國家統計局表示，受前期新冠肺炎疫情影響，高校畢業生失業率8月仍在上升，說明就業壓力還是比較大。

國家統計局表示，8月經濟繼續穩定恢復，「六穩」「六保」任務落實成效日益顯現，但國際環境變數較多，國內結構性矛盾凸顯，穩就業穩企業保民生壓力仍較大，經濟穩定回升基礎需加力鞏固。

就業方面，今年1至8月，全國城鎮新增就業781萬人，較上年同期少增203萬人。8月全國城鎮調查失業率為5.6% ，比上月下降0.1個百分點；其中25至59歲人口調查失業率為4.8% ，比7 月份下降0.2個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，微跌0.1 個百分點。

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國家統計局新聞發言人付凌暉表示，8月就業形勢比上個月改善，就業狀況保持基本穩定。但今年就業壓力還是比較大，因為今年無論是總的城鎮失業率，還是各人群的失業率，都是明顯高於去年同期。

高校畢業生失業率上升

他提到，特別是大學生群體，今年確實面臨較大壓力。今年高校畢業生874萬，前期由於疫情的影響，很多大學生找工作時面臨時間倉促問題。20至24歲專科及以上受教育程度人員調查失業率，比上年同期高了5.4個百分點。

他指出，往年7月調查失業率較高，因為大學生集中進入就業市場，到了8月一般會回落。但今年因疫情影響，高校畢業生失業率8月還有上升，說明就業壓力還是較大。隨著經濟恢復、穩就業力度加大，就業保持穩定仍有基礎的，將會著力加強對重點群體的就業扶持政策。

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責任編輯：林佩怡

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