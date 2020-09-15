經濟數據佳 在離岸人民幣齊升破6.78 創16個月高

美指下跌，加上中國經濟持續復甦，在、離岸人民幣兌美元齊升破6.79關，創16個月新高。

在中間價走高的帶動下，在岸人民幣兌美元(CNY)開盤即升破6.80關，隨後進一步走高，升破6.79、6.78關，收報6.7775，較前一交易日大升460個基點，實現4連升。

離岸價(CNH)亦大升逾300點子，升破6.78，最新報6.7726。

人民幣對美元中間價報6.8222，較前一日升值139點或0.2%，創2019年5月13日以來新高。

後續看高至6.7附近

交易員表示，新冠疫苗研發進展樂觀美元再度承壓，人民幣有被動上行要求；人民幣升破關鍵技術關口，客盤結匯意願也會上升，短時間內供需失衡會加劇人民幣升值速度，除非中美再發生實質性摩擦，人民幣料延續震盪升值走勢。市場情緒比較好，CNH先破6.8關口，在岸跟升，後面可以繼續看高至6.7附近。

國家外管局前國際收支司司長管濤早先表示，在新冠肺炎疫情衝擊下，得益於本土疫情迅速得到控制，以及國內產業門類齊全、市場潛力廣闊的優勢，中國經濟恢復好於預期、發展韌性十足；這為今年6月份以來的人民幣加速升值提供基本面支持。

但他指，經濟增速下行、資本產出比下降，意味著投資回報率降低，將影響人民幣匯率的長期表現。他認為，現在人民幣升值趨勢尚未確立，鑑於不確定不穩定因素較多，人民幣滙率進入升值新周期之說也言之尚早。

責任編輯：蒯宇澄

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