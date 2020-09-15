  • 28°C
香港時間 : 2020915日 (二) 13:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

經濟數據佳 在離岸人民幣齊升破6.79 創16個月高

經濟脈搏 12:56 2020/09/15

分享：

美指下跌，加上中國經濟持續復甦，在、離岸人民幣兌美元齊升破6.79關，創16個月新高。

在中間價走高的帶動下，在岸人民幣兌美元(CNY)開盤即升破6.8關，隨後進一步走高，最新報6.7867，較前一交易日升值超過300個基點。今年以來，人民幣對美元即期匯率累計升值約2.5%。

離岸價(CNH)亦大升逾200點子，升破6.79，最新報6.7825。

人民幣對美元中間價報6.8222，較前一日升值139點或0.2%，創2019年5月13日以來新高。

分析指，美元指數下跌，帶動人民幣走升，加上中國經濟基本面持續向好，人民幣大概率穩中偏強。

國家外管局前國際收支司司長管濤早先表示，在新冠肺炎疫情衝擊下，得益於本土疫情迅速得到控制，以及國內產業門類齊全、市場潛力廣闊的優勢，中國經濟恢復好於預期、發展韌性十足；這為今年6月份以來的人民幣加速升值提供基本面支持。

但他指，經濟增速下行、資本產出比下降，意味著投資回報率降低，將影響人民幣匯率的長期表現。他認為，現在人民幣升值趨勢尚未確立，鑑於不確定不穩定因素較多，人民幣滙率進入升值新周期之說也言之尚早。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

經濟 國家外滙管理局 人民幣 美元 中國 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【華為禁令】華為暫無倒閉之虞 活下去要跟時間賽跑

下一篇文章

內地8月城鎮調查失業率略降至5.6% 統計局：就業壓力仍較大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對
【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對
甲骨文與TikTok交易 美財長姆欽證實本周審查
甲骨文與TikTok交易 美財長姆欽證實本周審查
【中美科技戰懶人包】中國催谷新科技領域　第三代半導體是什麼？
【中美科技戰懶人包】中國催谷新科技領域　第三代半導體是什麼？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【中芯國際】中芯啟B計劃　40納米芯片年底去美國化
【中芯國際】中芯啟B計劃　40納米芯片年底去美國化
【華為禁令】備戰915禁令 華為專機赴台「護送」芯片回大陸
【華為禁令】備戰915禁令 華為專機赴台「護送」芯片回大陸