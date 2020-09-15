經濟數據佳 在離岸人民幣齊升破6.79 創16個月高

美指下跌，加上中國經濟持續復甦，在、離岸人民幣兌美元齊升破6.79關，創16個月新高。

在中間價走高的帶動下，在岸人民幣兌美元(CNY)開盤即升破6.8關，隨後進一步走高，最新報6.7867，較前一交易日升值超過300個基點。今年以來，人民幣對美元即期匯率累計升值約2.5%。

離岸價(CNH)亦大升逾200點子，升破6.79，最新報6.7825。

人民幣對美元中間價報6.8222，較前一日升值139點或0.2%，創2019年5月13日以來新高。

分析指，美元指數下跌，帶動人民幣走升，加上中國經濟基本面持續向好，人民幣大概率穩中偏強。

國家外管局前國際收支司司長管濤早先表示，在新冠肺炎疫情衝擊下，得益於本土疫情迅速得到控制，以及國內產業門類齊全、市場潛力廣闊的優勢，中國經濟恢復好於預期、發展韌性十足；這為今年6月份以來的人民幣加速升值提供基本面支持。

但他指，經濟增速下行、資本產出比下降，意味著投資回報率降低，將影響人民幣匯率的長期表現。他認為，現在人民幣升值趨勢尚未確立，鑑於不確定不穩定因素較多，人民幣滙率進入升值新周期之說也言之尚早。

責任編輯：蒯宇澄

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