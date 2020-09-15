  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 16:11
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為禁令】華為現無倒閉之虞 活下去要跟時間賽跑

經濟脈搏 15:33 2020/09/15

分享：

【華為禁令】華為暫無倒閉之虞 活下去要跟時間賽跑

中美科技戰今日踏入關鍵一天，美國針對華為禁令生效，華為芯片（晶片）供應源恐受打擊，預計手機等消費品業務首當其衝。英國廣播公司（BBC）中文網報道指，禁令暫不是對華為的死刑，能以兩項措施緩衝

但BBC援引華為高層的話指，未來能否生存，得靠與時間賽跑。

新的華為禁令下，全球企業生產的芯片只要用上美國技術‏或設備生產，在沒有得到美國許可下，不得向華為供貨。理論上，全球芯片商無法再向華為銷售，把華為的芯片供應源堵死。

華為禁令今天生效世界怎麼變？7條Q&A話你知

【華為禁令】美國今天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手

這意味，華為從9月15日起難以再從商業途徑獲得芯片，生產活動受負面影響。BBC中文網就「華為會倒閉嗎」這一議題作出分析，指這一禁令打擊力度大，但還不是判華為死刑。

但報道指，這道在史上最嚴禁令下，華為還能「堅持一段時間」。整理BBC報道，華為主要採取兩措施緩衝。

其一：高強度增加庫存

華為已在9月15日到來前大量採購芯片，一方面是委託台積電生產麒麟9000晶片，另一方面同時向其他廠商採購大量芯片現貨。內地有媒體援引業內人士稱，華為對供應商表示「有多少，收多少」，緊急囤積各類芯片。

事實上，從華為財報可以分析，從美國對華為打壓開始，囤貨規模就不斷擴大。

2018年底，華為整體存貨達到945億元（人民幣，下同），較年初增加34%。這些存貨中，原材料為354.48億元，較年初增加86.52%。這一數字創下兩項紀錄：增幅是華為近九年新高，原材料佔存活比為十年新高。

【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對

【華為開發者大會】華為高管回應芯片禁令：沒有選擇就是最好的選擇

至2019年，華為囤貨力度在上一年大幅上漲的基礎上，繼續激增，整體存貨按年增75%，價值超過1600億元。其中原材料按年上漲65%，價值達到585億元。

在美國禁令不斷收緊的情況下，觀察人士認為華為在2020年前9個月囤貨的規模可能更大。但目前，無論是華為還是芯片代工廠，都對囤貨的具體規模三緘其口。

外界揣測，這批備貨能支撐一年左右。有分析師估計，華為請台積電代工的麒麟9000芯片備貨量約1000萬片左右，大概能支撐半年至明年3月。

華為開發者大會料推鴻蒙2.0 「達Android 8成」足夠嗎

華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業

然而，一旦囤貨用盡，禁令又沒有放鬆，不僅是佔華為總營收54.4%的消費者業務受損，其5G等業務也面臨風險。因為華為海思設計的服務器芯片鯤鵬系列、5G基站芯片天罡系列、5G終端芯片巴龍系列，以及人工智能芯片昇騰系列都因禁令受到影響。

其二：加快自主研發關鍵元件

華為輪值董事長郭平也在9月2日表示，這（自主研發關鍵元件）並非不可克服。本質上是工藝問題，成本問題，時間問題」。

華為消費者業務CEO余承東就號召，「在半導體的製造方面，我們要突破包括EDA的設計，材料、生產製造、工藝、設計能力、製造、封裝封測等等。同時在智能半導體從第二代半導體進入到第三代半導體的時代，我們希望在一個新的時代實現領先」。

【華為禁令】華為傳通知經銷商  明年手機產量暴削八成

華為禁令9月15日生效前趕囤貨 市場估「絕版」麒麟芯片仍可供應半年

中國除了重金押注芯片行業外，還瞄凖了台灣相對發達的芯片行業。據台灣媒體《商業周刊》報道，中國公司已從台灣挖走3000多名半導體工程師，有分析師稱，這個數字大約佔台灣從事半導體研發的工程師總數的十分之一。

郭平：我們要與時間賽跑

但值得注意是，華為的庫存會有耗盡的時間，Strategy Analytics無線智能手機戰略服務總監隋倩在報告中認為，華為芯片庫存將在2021年用完。

要自主研發，則未必可立即應決芯片短缺問題。因此作為華為高層的郭平也表示，「（我們）要與時間賽跑」。

【華為禁令】華為加價囤芯片抗美禁令  喊「有多少收多少」

【華為風暴】任正非：處在特別困難時期 「沒有退路就是勝利之路」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁
 

相關文章

【華為禁令】華為高層：美制裁我們 只為一統數字江湖保霸權
今日
【華為禁令】華為高層：美制裁我們 只為一統數字江湖保霸權
【華為禁令】美國今天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手
今日
【華為禁令】美國今天與華為脫鉤　歐洲因一件事不緊跟分手
【華為5G】如禁華為設備 加拿大未必補償受影響電信商
今日
【華為5G】如禁華為設備 加拿大未必補償受影響電信商
華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業
今日
華為壓力恐更大 美國Nvidia買起英國Arm牢控晶片業
【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對
2020/09/14
【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對
創新科技及應用 通訊科技 科技產品 科技戰 人工智能 5G 營收 設計 採購 台灣

上一篇文章

【弘芯財困】直擊弘芯停建變死城 員工稱過幾天復工（組圖，有片）

下一篇文章

內地8月城鎮調查失業率略降至5.6% 統計局：就業壓力仍較大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對
【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對
【華為禁令】備戰915禁令 華為專機赴台「護送」芯片回大陸
【華為禁令】備戰915禁令 華為專機赴台「護送」芯片回大陸
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【中芯國際】中芯啟B計劃　40納米芯片年底去美國化
【中芯國際】中芯啟B計劃　40納米芯片年底去美國化
甲骨文與TikTok交易 美財長姆欽證實本周審查
甲骨文與TikTok交易 美財長姆欽證實本周審查
【中美科技戰懶人包】中國催谷新科技領域　第三代半導體是什麼？
【中美科技戰懶人包】中國催谷新科技領域　第三代半導體是什麼？