【華為禁令】華為現無倒閉之虞 活下去要跟時間賽跑

▲ 【華為禁令】華為暫無倒閉之虞 活下去要跟時間賽跑

中美科技戰今日踏入關鍵一天，美國針對華為禁令生效，華為芯片（晶片）供應源恐受打擊，預計手機等消費品業務首當其衝。英國廣播公司（BBC）中文網報道指，禁令暫不是對華為的死刑，能以兩項措施緩衝

但BBC援引華為高層的話指，未來能否生存，得靠與時間賽跑。

新的華為禁令下，全球企業生產的芯片只要用上美國技術‏或設備生產，在沒有得到美國許可下，不得向華為供貨。理論上，全球芯片商無法再向華為銷售，把華為的芯片供應源堵死。

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這意味，華為從9月15日起難以再從商業途徑獲得芯片，生產活動受負面影響。BBC中文網就「華為會倒閉嗎」這一議題作出分析，指這一禁令打擊力度大，但還不是判華為死刑。

但報道指，這道在史上最嚴禁令下，華為還能「堅持一段時間」。整理BBC報道，華為主要採取兩措施緩衝。

其一：高強度增加庫存

華為已在9月15日到來前大量採購芯片，一方面是委託台積電生產麒麟9000晶片，另一方面同時向其他廠商採購大量芯片現貨。內地有媒體援引業內人士稱，華為對供應商表示「有多少，收多少」，緊急囤積各類芯片。

事實上，從華為財報可以分析，從美國對華為打壓開始，囤貨規模就不斷擴大。

2018年底，華為整體存貨達到945億元（人民幣，下同），較年初增加34%。這些存貨中，原材料為354.48億元，較年初增加86.52%。這一數字創下兩項紀錄：增幅是華為近九年新高，原材料佔存活比為十年新高。

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至2019年，華為囤貨力度在上一年大幅上漲的基礎上，繼續激增，整體存貨按年增75%，價值超過1600億元。其中原材料按年上漲65%，價值達到585億元。

在美國禁令不斷收緊的情況下，觀察人士認為華為在2020年前9個月囤貨的規模可能更大。但目前，無論是華為還是芯片代工廠，都對囤貨的具體規模三緘其口。

外界揣測，這批備貨能支撐一年左右。有分析師估計，華為請台積電代工的麒麟9000芯片備貨量約1000萬片左右，大概能支撐半年至明年3月。

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然而，一旦囤貨用盡，禁令又沒有放鬆，不僅是佔華為總營收54.4%的消費者業務受損，其5G等業務也面臨風險。因為華為海思設計的服務器芯片鯤鵬系列、5G基站芯片天罡系列、5G終端芯片巴龍系列，以及人工智能芯片昇騰系列都因禁令受到影響。

其二：加快自主研發關鍵元件

華為輪值董事長郭平也在9月2日表示，這（自主研發關鍵元件）並非不可克服。本質上是工藝問題，成本問題，時間問題」。

華為消費者業務CEO余承東就號召，「在半導體的製造方面，我們要突破包括EDA的設計，材料、生產製造、工藝、設計能力、製造、封裝封測等等。同時在智能半導體從第二代半導體進入到第三代半導體的時代，我們希望在一個新的時代實現領先」。

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中國除了重金押注芯片行業外，還瞄凖了台灣相對發達的芯片行業。據台灣媒體《商業周刊》報道，中國公司已從台灣挖走3000多名半導體工程師，有分析師稱，這個數字大約佔台灣從事半導體研發的工程師總數的十分之一。

郭平：我們要與時間賽跑

但值得注意是，華為的庫存會有耗盡的時間，Strategy Analytics無線智能手機戰略服務總監隋倩在報告中認為，華為芯片庫存將在2021年用完。

要自主研發，則未必可立即應決芯片短缺問題。因此作為華為高層的郭平也表示，「（我們）要與時間賽跑」。

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責任編輯：鄧國強

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