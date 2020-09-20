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沃爾瑪為何投資TikTok？中美科技戰反釀合作

國情動向 16:13 2020/09/20

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沃爾瑪為何投資TikTok？中美科技戰反釀合作

中美科技戰有望反釀中美科技合作。TikTok與美企甲骨文達成合作協議之中，美國零售巨企沃爾瑪（Walmart）亦加入，今後會持有TikTok美國業務少數股權。沃爾瑪原本與微軟合作競購TikTok，惟微軟大熱倒灶敗予甲骨文後，沃爾瑪仍繼續與TikTok洽商。外界相信，沃爾瑪看中了TikTok潛質，嘗試借助對方擴展網售業務，挑戰亞馬遜（Amazon）一哥地位。

TikTok美國業務今後會成立新公司TikTok Global，甲骨文、沃爾瑪分別會持股12.5%及7.5%，其餘80%股份仍由TikTok中國母公司字節跳動控制。

沃爾瑪為何如此渴望跟TikTok合作？路透社稱，TikTok在美國每日活躍用戶有5,000萬左右，沃爾瑪若與TikTok聯手，可以為公司在電商和網上廣告市場對抗亞馬遜之戰當中，注入超強動力。

TikTok現時在美國會在影片之間播放耳機、快餐等廣告。廣告商亦可向網紅付費，聘用他們發起「#甚麼甚麼挑戰」（hashtag challenges），以特定動作來形成網上潮流，宣傳一樣產品。TikTok 6月也在美國推出，打開程式時自動出現的廣告，客戶至今不乏Nike、eBay、高露潔等大品牌。

TikTok僅交20%股權 但美國新公司美資仍佔多數？

若沃爾瑪與TikTok合作網售要搞新意思，TikTok的中國內地版本抖音，相信已經做了很好的示範。抖音提供商品櫥窗服務、抖音小店等服務，用戶即使沒有淘寶店，也可以在抖音上直接銷售產品。據悉，抖音電商現時每日有4億人瀏覽。

新冠肺炎疫情下，沃爾瑪正嘗試加快向電商轉營。但數據公司Kantar資料顯示，沃爾瑪消費者平均年齡為47歲。在吸引年輕人拓展市場方面，沃爾瑪似乎還有不短的路要走。

TikTok：看新聞才知 特朗普單面稱交易抽成50億美元

美國電商市場策略企業Exclusive Concepts總裁Scott Smigler表示，沃爾瑪如覓得TikTok合作，則會獲得相對亞馬遜和Google的優勢，後兩者現時在幫助消費者認識他們未知自己需要的新產品方面，仍有相當不足，而社交電商正可彌補這一點。

不過，沃爾瑪與TikTok合作的話，很可能亦會動搖美國網上廣告市場格局。可以預料，Google、Facebook等科企必會想方設法，遊說美國政界加以限制和阻撓。中美科技戰要真正變為科技合作，也許並不容易。尤其TiKTok Global 80股權由中國方面持有，事實上亦未滿足美國鷹派與中國切割要求。

字節跳動：不涉業務技術出售 協議需獲中美批准

TikTok為何情歸甲骨文？紐約時報揭一關鍵

甲骨文2特點 比微軟接盤更易滿足中美

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責任編輯：連兆鋒

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