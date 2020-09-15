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【華為禁令】內媒揭華為或「降維」競爭 做汽車、OLED屏驅動等

國情動向 13:51 2020/09/15

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中美科技戰愈演愈烈，美國針對中國電訊設備巨頭華為的升級版禁令，9月15日正式生效。內地傳媒引述產業鏈消息報道，華為面對芯片（晶片）斷供沒有Plan B，後續華為可能從高端手機「降維」至做汽車、OLED屏驅動，以及手機周邊產品等。

內地《證券時報》旗下「e公司」報道稱，華為「至暗時刻」來了，9月15日美國對華為的升級版禁令正式生效，台積電已停止為華為代工生產麒麟芯片，高通、三星及SK海力士、美光等都將不再供應芯片給華為。

合作夥伴：芯片斷供 華為沒Plan B

報道引述華為合作夥伴消息稱，針對芯片斷供，華為暫時沒有B方案，具體對策應該主要還是尋求國產替代方案。

不過，熟悉華為產業鏈人士、半導體專家表示，華為芯片尋求國產替代之路也很難，一方面高端芯片有技術瓶頸，而且難以繞開美國技術與設備限制，低端芯片可以用，但意味華為將「降維」競爭。另一方面，華為要打造完全自主可控的半導體產業鏈，並非一蹴而就之事，需要較長時間，不是有錢就可以造出來的產業鏈。

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該名專業人士直言，「華為現在真的『沒路』了，高端方面確實做不了了，後續只能降維做汽車或者OLED驅動等，以及發展發力筆記本電腦、平板等其他手機周邊產品」。

經銷商：手機拿貨難 下單須搭配其他智能產品

芯片斷供也影響手機供應。有華為經銷商透露，近期華為手機拿貨比較困難，上一級代理一般要求下級代理下單華為手機時，須同時配套下單華為其他智能產品，如手錶、手環、眼鏡、平板、音響、耳機等產品，否則不給貨。

如果從外圍其他渠道拿貨華為手機，價格則比系統內渠道高出數百至數千元（人民幣，下同）不等，普遍在100元-300元之間，高端手機如華為上萬元的折疊屏手機，則可能高出上千元甚至數千元。

事實上，華為芯片斷供，對華為生態夥伴也造成一定影響。華為一長期合作夥伴高層表示，公司長期與華為合作，產品採用的底層芯片一直是海思，公司正尋找接觸新的芯片替代渠道，以便確保公司業務正常運轉。

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美國商務部5月15日發布禁令，任何企業將含有美國技術的半導體產品給華為，須先取得美國政府的出口許可，禁令實施前有120天的緩衝期，9月14日為緩衝期的最後一天。8月17日，美國擴大禁令，並在實體清單上新添38間華為子公司。中方曾稱反對美方打壓華為等中國企業，將繼續採取必要措施，維護中企正當合法權益。

責任編輯：林佩怡

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