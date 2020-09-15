【弘芯財困】直擊弘芯停建變死城  員工稱過幾天復工（有片）

中美科技戰白熱化之際，曾被形容為中國芯片（又稱晶片）產業自力更生標誌的弘芯項目，卻傳出資金鏈斷裂，折合1450億港元項目，被內媒形容瀕臨爛尾。有內地自媒體直擊弘芯實況，建造中的遼闊廠區仍在停工，仿如死城，但對有員稱「幾天復工」，

內地自媒體「羅賓VLOG」日前在YouTube發布影片，實地走訪武漢臨空港經濟技術開發區的弘芯項目，此前有內地財經媒體指，這一項目資金鏈斷裂瀕臨爛尾。

根據報道，臨空港經濟技術開發區內的多個項目，諸如有康寧、京東方、中金數谷企業等上百億元人民幣的工程項目，正如火如荼興建中。但位於網安大道的弘芯項目，卻是另一個畫面。

遼闊廠區建造工程接近停頓

從影片畫面內容可見，武漢弘芯廠區佔地十分遼闊，但工地大門深鎖，鐵門上寫著工程承包商「火炬集團」4個大字，四周空無一人，感覺十分荒涼。

武漢弘芯資金鏈崩裂 中國芯片熱潮被指現警號

【弘芯財困】弘芯全國唯一7納米光刻機被抵押 國產芯片進化恐遇阻

從圍牆外眺望，廠區部份建築仍僅具雛型，幾座塔吊吊臂位於建物上方，但毫無動靜；工地內甚至雜草叢生，看似已經許久無人作業的跡象，可見至少外圍工程已停擺多時。

自媒體「羅賓VLOG」的記者在拍攝時，一名穿著白襯衫的武漢弘芯員工騎電動機車趕來，表示該處不開放採訪、也不允許拍照；後來還有另外兩個員工、一名保安前來了解情況。

弘芯員工最終准許記者在外圍拍攝，但強調不可造謠，將保留追究權利。當中一人稱，工地其實還是有工人的，接著又指「過幾天」就會復工。

仍有員工辦公 弘芯廠區並未爛尾

報道接著又指，記者繞著武漢弘芯廠址外圍轉了一圈，曾遇到一名工人在砌圍牆，並看到西北角有兩棟大樓、應該是員工宿舍，其中一幢已經粉刷完畢，另1棟鋼架尚未拆掉。

直擊弘芯資金崩裂實況 芯片業不是擲錢便成功（有片）

【華為禁令】手機用28納米芯片就夠 華為根本不會斷芯？

記者最後視察了掛著武漢弘芯招牌的臨時辦公區，有不少車停在外面。報道的結論是，這樣看上去武漢弘芯廠區並未完全「爛尾」，仍然有人在辦公。

漢弘芯公司成立於2017年，號稱投入1280億元人民幣、折合港幣1450億元，並邀請了曾任台積電共同營運長和中芯國際獨立董事的蔣尚義擔任執行長。但這個「明星項目」近期卻傳出資金鏈崩裂。

根據《每日經濟新聞》日前報道，武漢弘芯日前才因為財務危機，將購自荷蘭ASML、目前國內惟一的7納米芯片光刻機抵押給銀行，換取5.8億元人民幣的貸款紓困；至近日，更傳出廠房與宿舍施作工程早已停工，並且積欠包商款項。

【中芯股價】美謀制裁中芯內幕曝光：一份報告成關鍵

【中芯股價】美倘打中芯燒到記憶體業 意外波及蘋果？

根據報道，造成武漢弘芯資金出現缺口的主要原因，是二期項目的土地無法順利取得，這也導致國家半導體大基金、其他股權基金無法導入。

投資1450億港元項目 面對重重困難

此外，報道也提到，武漢弘芯的建設承包商在去年11月就傳出合約糾紛，未向包商付清工程款。

芯片納米數字越小越強 不同納米芯片用途有何分別？

【華為芯片】華為投入研發費 高於25個省的啟示

也有內地媒體報道，武漢弘芯在2017年成立之初，喊出主攻14納米製程，並將在一年後拿下7納米製程，屆時產能將達到每月3萬片。此話一出引起業界震撼，因為當時全世界僅有台積電與三星，具備生產7納米芯片且量產能力，中國的中芯國際則要到2020年年底，才能實現7納米晶片量產。

對於弘芯陷困，《每日經濟新聞》引述半導體投資人士指，半導體產業投資對各方面要求較高，僅僅依靠土地等優惠政策是肯定不夠的。

【中芯國際】美倘制裁中芯蝴蝶效應 中美承受3大打擊

【中芯國際】中芯啟B計劃 40納米芯片年底去美國化

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁