中國8月工業消費投資超預期回暖 料經濟續穩步復甦

內地疫情受控，經濟繼續穩步復甦，8月工業、消費、投資數據均超預期回暖，其中消費結束七個月收縮轉為正增長，投資亦接近結束萎縮狀態。分析師認為，內需向好，未來幾個月國內復蘇動能將進一步增強，而宏觀政策料繼續在落地見效方面著力。

國家統計局今日公佈，8月規模以上工業增加值按年增長5.6%，優於市場預期的5.1%，為今年以來最高；社會消費品零售總額按年增長0.5%，實現年內首次正增長。

1-8月固定資產投資按年下降0.3%，好過預期的下降0.4%，為今年以來最高。 8月全國城鎮調查失業率為5.6%，31個大城市城鎮調查失業率為5.7%，均較上月下降0.1個百分點。

生產和需求均向好

交通銀行金融研究中心唐建偉指出，8月數據顯示生產和需求都在穩步復甦。工業生產一直在加速，顯示疫情基本受控後恢復到正常水平；需求恢復體現在消費增速轉正，累計降幅逐月收窄。

他指，受疫情的旅遊、航空、餐飲、文娛消費都會進一步復甦，下半年消費月度數據預計正增長。投資方面，房地產投資加速，基建較快增長，隨著特別國債、專項債發行完畢並投入使用，項目加快開工，投資下半年會保持較快增速。

他認為，中國三四季度經濟相比上半年明顯回升的態勢非常確定，從最新社融數據來看，可期待三季度經濟達到6%。而隨著疫情受控、經濟穩步復甦，下半年貨幣寬鬆力度節奏要放緩，保持流動性合理充裕，更強調精準導向，資金流向實體經濟、小微企業和製造業，而不是泡沫化領域。預計年內全面降準降息概率很小，但不排除定向降準的可能性。

中原銀行首席經濟學家王軍指，8月經濟仍在穩步復甦之中，內需疲弱狀況有所改善，後續走勢仍有賴於政策支撐和民間投資信心的恢復。

華寶信託宏觀分析師聶文亦指，四季度經濟將保持逐步恢復的狀況，全年GDP有望在2.5至3%。政策上仍以落實為主，短期經濟穩住，政策著眼於中長期和轉型。但鑑於經濟復甦仍有脆弱性，需求端有所不足，消費剛轉正，餐飲旅遊才解凍，需要進一步呵護。而另一方面通脹溫和，預計貨幣政策仍會根據情況有階段性放鬆的可能，以結構性滴灌為主。

國家統計局發言人付凌暉也表示，經濟運行變化主要是恢復性增長，多數主要指標增速仍低於去年同期水平，部份指標更處下降區間，加上國際環境複雜嚴峻，外部不確定因素仍比較多，國內長期積累的結構性矛盾仍比較突出，經濟恢復過程中不平衡狀態較明顯，保就業、穩企業的壓力依然比較大。

責任編輯：蒯宇澄

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