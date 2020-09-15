中梵主教任命臨時協議將到期 梵蒂岡表明延續協議意願

為期兩年的中梵主教任命協議即將屆期，梵蒂岡國務院長帕洛林（Pietro Parolin）昨出面證實，梵蒂岡有意延長協議，也相信將會延長協議，這是梵蒂岡近來首度針對延長中梵主教任命協議議題表態。

帕洛林與意大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）14日共同出席意大利駐梵蒂岡大使館舉辦的紀念赫爾辛基協議（Helsinki Accords）45週年研討會，討論前梵蒂岡外交部次長席維斯崔尼（Achille Silvestrini）樞機主教與梵蒂岡的「東方政策」（Ostpolitik）。

帕洛林會後接受意大利新聞社（ANSA）訪問表示，中梵主教任命臨時協議將於今年10月到期，梵蒂岡有意延續這份協議，並試圖在各項實務中落實。問到中方是否也有相同意願，帕洛林說，「我相信也希望答案是肯定的」，儘管協議帶來的初步成果沒受到廣泛重視。

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帕洛林強調，梵蒂岡著眼的完全是教務問題，梵蒂岡與中國對話的核心關懷，是要促使中國教會生活正常化，而正常天主教會生活，指的就是中國教會必須與梵蒂岡和教宗連結不分離，當然這一切必須在和平共存的背景下發生，避免任何衝突。

而路透社則引述梵蒂岡消息指，教宗已核准延長協議有效期兩年，如果中方同意，協議會延期而內容不變。對於有教徒擔心中方會施壓要求梵蒂岡，將協議範圍涵蓋香港，消息人士說不會。

中梵協議是否續約備受國際關注，中國外交部發言人趙立堅10日在記者會受訪時未正面答覆中方是否有意續約，但他表示中國認為中梵協議簽署兩年以來「一直得到順利實施」，中梵雙方將繼續保持密切磋商，持續推動改善關係進程。

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責任編輯：游昊雲

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