揭布蘭斯塔德匆匆離任原因：回美國為特朗普助選

▲ 【中美角力 美國大選2020】揭布蘭斯塔德匆匆離任駐華大使原因：回美國為特朗普助選

中美關係緊張、美國大選當前之際，美國駐華大使布蘭斯塔德突然離任，且未交待原因，令事件似乎更不尋常。有意見更懷疑布蘭斯塔德這位「習近平老友」，是否與美國國務卿蓬佩奧主導國務院的反華路線出現衝突。但美國傳媒披露，布蘭斯塔德是應美國總統特朗普要求離開中國，原因是特朗普希望布蘭斯塔德這艾奧瓦州歷來任期最長州長，能在美國農業州份為他助選。

布蘭斯塔德（Terry Branstad）會於10月離開中國，時間之匆忙引起議論。布蘭斯塔德雖非首位提前離任美國駐華大使，但前駐華大使駱家輝（Gary Locke）2013年11月宣佈辭職時，3個月後才真正動身。駱家輝當時也給出了「與家人團聚」的理由。

布蘭斯塔德與中國國家主席習近平交情深厚，中國官方更曾稱呼他為「中國人民老朋友」，令人聯想這位美國政壇當今少見的對華溫和派人士，是否遭到蓬佩奧的國務院系統排擠。布蘭斯塔德與習淵源要追朔到1985年，習當年以河北省正定縣縣長身份訪問美國，獲布蘭斯塔德以艾奧瓦州州長身份接待，兩人對農業都有濃厚興趣。

但是，有外交關係學者並不同意布蘭斯塔德被華府轟走的猜測。浙江外國語學院環地中海研究院院長馬曉霖表示，布蘭斯塔德離任的原因，肯定不是他幹得不好，而是共和黨內部的需要，特別是特朗普馬上要參加大選，需要得力助手來參與「決賽」。

環時：美國駐華大使或由鷹派人物接任

特朗普上屆大選被當笑話 布蘭斯塔德卻已力撐

布蘭斯塔德分兩個時期擔任艾奧瓦州州長超過21年，更是特朗普的忠實支持者。馬曉霖指出，布蘭斯塔德2016年大選期間就堅定站在特朗普一邊，特朗普上任後則將他派往北京，到美國對外關係最重要的國家做大使；特朗普這時讓布蘭斯塔德回去，是看好他的影響力，尤其是藉他來炒作美中關係話題。

美國有線電視新聞網（CNN）亦引述消息人士報道，布蘭斯塔德提前離任駐華大使，是應特朗普要求所下決定，特朗普希望布蘭斯塔德回到美國協助選舉工程。

「習老友」投書人民日報遭拒 美國大使還被批霸道

中西部州份成選戰關鍵 布蘭斯塔德當地很入屋

據悉，布蘭斯塔德向來只計劃做一任駐華大使，因此離任本身並不意外，只是他原本計劃在美國大選之後才離開中國，但特朗普數周前召他回去，改變了他的計劃。消息人士稱，布蘭斯塔德在美國中西部仍然受到歡迎，他的名字為人熟悉，並很可能是談論中國話題的最適合人選；特朗普相信，布蘭斯塔德能夠影響艾奧瓦等州選民的投票意向。

艾奧瓦等多個中西部州份在2016年大選中倒向特朗普，協助他憑選舉人票力壓希拉莉贏得大選。近月民調則顯示，特朗普與今年大選對手拜登，在艾奧瓦州支持率不相伯仲。現時尚不清楚召布蘭斯塔德回美國，是特朗普本人的主意還是他團隊所獻之計。

特朗普近日也暗示，布蘭斯塔德可以為他助選。布蘭斯塔德兒子Eric Branstad是特朗普競選籌款組織Trump Victory 2020高級顧問。特朗普上周與艾奧瓦州參議員Joni Ernst通話時，形容Eric非常優秀，並稱布蘭斯塔德從中國回家是因為「想參與競選拉票」（wants to campaign）。

互批霸道與虛偽 中美「投書門」論戰升級

華爾街日報：拜登對華政策強硬 與特朗普大為相似

美媒：拜登副手賀錦麗丈夫在中國有商業利益

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒