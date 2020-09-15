▲ IKEA明年推史上首套打機主題家具 與華碩合作研發

IKEA宣布將與台灣科企華碩旗下ROG玩家共和國（ASUS Republic of Gamers），合作研發一系列價格親民的電玩（香港俗稱打機）家具與周邊系列產品。相關產品約30款，明年推出，並首先投於中國市場。

IKEA在官網的新聞稿指出，在全世界的人口中，遊戲玩家大約佔了其中的四分之一以上，也就是 25 億人，然而，全球玩家們在居家家具方面的需求卻始終遭到長期的忽視。在全球不斷成長的遊戲市場以及高速被稱的玩家人數之下，IKEA 對於該如何利用家具來改善玩家們的遊戲環境也感到非常好奇。

【神州熱話】Costco後又一「奇觀」 鄭州IKEA開幕8萬人塞爆

蘋果IKEA失寵 支付寶等中國品牌稱霸受歡迎排行榜

IKEA表示，在有了全新的合作夥伴ROG的幫助下，IKEA將會推出有史以來第一套專為遊戲玩家設計的系列產品，並為玩家們帶來最為舒適的遊玩環境。

與ASUS Republic of Gamers合作共30款

華碩的 ROG 是電玩產業中的領導品牌之一，而他們也專為玩家們設計了許多品種的硬體配備和裝置。

在與ROG的合作的過程中，IKEA希望能夠提供自身的居家家具知識，並與 ROG 對於打造遊戲環境的專業經驗做結合。一同為許多玩家以及他們的家人們設計最舒適的居家環境，並打造出一系列價格經濟又實惠的電玩家具與周邊商品。

滬IKEA餐廳遭老人佔領 變「相睇勝地」結果...（有片多圖）

客人五一「磨爛蓆」 IKEA變「人民大睡房」

這一系列的電玩產品將由上海的IKEA產品設計中心進行研發。在產品研發流程的開端，IKEA以及ROG 的設計師與工程師們，也選擇與多位上海當地的職業玩家以及電玩愛好者合作，一同探索玩家們對於居家遊戲環境的需求與理念。

新產品在上海IKEA產品設計中心研發

IKEA表示，在目前許多對於遊戲的相關討論話題之中，常常出現許多刻板印象或是負面的形象，舉例來說，一般民眾可能認為很多遊戲都充斥著暴力內容、缺乏了社交性，或是主要都是男性的娛樂活動。但事實上，相關數據顯示是全球最龐大的跨人口活動之一，同時也能夠改善玩家個人的精神健康。

這個系列預計推出30種產品，將於2021年2月在中國搶先上市，到了2021年10月會陸續在其他地區市場的IKEA推出。

▲ 這一系列的電玩產品將由上海的IKEA產品設計中心進行研發。在產品研發流程的開端，IKEA以及ROG 的設計師與工程師們，也選擇與多位上海當地的職業玩家以及電玩愛好者合作，一同探索玩家們對於居家遊戲環境的需求與理念。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁