【內循環】消費重拾動力 中國經濟復甦信心更足

國家統計局公布8月重磅經濟數據，除了工業增加值、固定資產投資均超預期回暖外，社會消費品零售額轉正成為最大亮點，顯示中國經濟復甦內生動力增強，未來可望保持復甦步伐。

國家統計局公布，8月內地社會消費品零售總額3.36萬億元（人民幣，下同），按年增長0.5%，為今年以來首次正增長。此前7月社會消費品零售總額為按年下降1.1%。

8月內需復甦加快，主要可從以下幾大特點：

汽車銷售快速增長：統計局指，8月在低基數、新品上市、車展促銷及促進汽車消費政策等因素作用下，限額以上單位汽車類商品零售額按年增長11.8%，繼續保持兩位數較快增長。

中國汽車流通協會數據顯示，8月份狹義乘用車綜合銷售量按年增長9%，增速比7月份加快1個百分點，表明近期汽車市場銷售明顯回暖。

電影消費恢復：電影院7月20日以來恢復開放，影院復工率提升，票房收入不斷提高。「七夕」（農曆七月初七）單日票房超過5億元人民幣，與上年同期基本持平。

8月21日內地上畫的抗日電影《八佰》，5日票房即破10億，成為今年首部十億票房電影，目前票房則已高達27億。

高端消費回流：統計局數據顯示， 8月份，限額以上單位金銀珠寶類、化妝品類和通訊器材類商品零售額均實現兩位數增長，按年分別增長15.3%、19.0%和25.1%，增速分別比7月份提高7.8、9.8和13.8個百分點。

因民眾無法出國旅行，奢侈品消費回流，Louis Vuitton上海旗艦店8月就創下2200萬美元（約1.5億元人民幣）的中國單店史上最高單月銷售記錄。

旅遊業恢復，帶動住宿和餐飲業恢復：疫情受控後，內地跨省團隊旅遊恢復，景區取消限流措施，居民外出旅行和就餐活動增多。中國國家鐵路集團有限公司數據顯示，8月全國鐵路發送旅客2.5億人次，較7月份增加4250萬人次。

統計局公布的數據顯示，8月餐飲收入按年下降7%，降幅比7月份收窄4個百分點。住宿業經營情況改善更為明顯。限額以上住宿業企業客房收入降幅比7月份收窄9個百分點。

國家統計局新聞發言人付凌暉說，整體來看，消費穩步恢復，特別是餐飲消費收入降幅明顯收窄，說明在疫情得到有效控制條件下，大家消費願望明顯增加。目前出國旅遊停滯，但也帶來國內中高端旅遊增加，一些熱門景點出現一票難求狀況。

值得注意的是，內地馬上要迎來「十一黃金周」8天長假，去哪兒網數據顯示，8月31日至9月初，國內酒店預訂價格平均比去年貴了近2成，國內主要航線的機票價格也明顯上漲，回程高峰幾乎只有全價票，接近去年同期水準。

「金九銀十」消費旺季 續促消費

對於消費復甦，交通銀行分析師唐建偉認為，國內大部分地區疫情已受控，受影響的旅遊、航空、餐飲、文娛消費都會進一步復甦，下半年消費月度數據預計正增長。

民生銀行的王靜文表示，未來幾個月，消費有望繼續回升，但幅度仍然有限​​。國內疫情已經基本控制住，居民消費將會進一步正常化；各地把促消費作為穩增長的重要著力點，利用「金九銀十」傳統消費旺季，引導網上消費、帶動實體消費、挖掘潛在消費。

商務部早先公布，在9月9日至10月8日舉辦2020年全國「消費促進月」活動，將組織舉辦步行街出口產品轉內銷、「老字號」嘉年華、「千品萬店美食薈」等活動，各地也將加強對重點活動的配套政策支持，如設立專項財政資金，有關金融機構推出收單手續費減免政策，各大電商平台、重點企業加大促銷、發放消費券和消費補貼。

中國8月工業消費投資超預期回暖 料經濟續穩步復甦

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責任編輯：蒯宇澄

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