  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (二) 17:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內循環】消費重拾動力 中國經濟復甦信心更足

經濟脈搏 17:11 2020/09/15

分享：

國家統計局公布8月重磅經濟數據，除了工業增加值、固定資產投資均超預期回暖外，社會消費品零售額轉正成為最大亮點，顯示中國經濟復甦內生動力增強，未來可望保持復甦步伐。

國家統計局公布，8月內地社會消費品零售總額3.36萬億元（人民幣，下同），按年增長0.5%，為今年以來首次正增長。此前7月社會消費品零售總額為按年下降1.1%。

8月內需復甦加快，主要可從以下幾大特點：

汽車銷售快速增長：統計局指，8月在低基數、新品上市、車展促銷及促進汽車消費政策等因素作用下，限額以上單位汽車類商品零售額按年增長11.8%，繼續保持兩位數較快增長。

中國汽車流通協會數據顯示，8月份狹義乘用車綜合銷售量按年增長9%，增速比7月份加快1個百分點，表明近期汽車市場銷售明顯回暖。

電影消費恢復：電影院7月20日以來恢復開放，影院復工率提升，票房收入不斷提高。「七夕」（農曆七月初七）單日票房超過5億元人民幣，與上年同期基本持平。

8月21日內地上畫的抗日電影《八佰》，5日票房即破10億，成為今年首部十億票房電影，目前票房則已高達27億。

高端消費回流：統計局數據顯示， 8月份，限額以上單位金銀珠寶類、化妝品類和通訊器材類商品零售額均實現兩位數增長，按年分別增長15.3%、19.0%和25.1%，增速分別比7月份提高7.8、9.8和13.8個百分點。

因民眾無法出國旅行，奢侈品消費回流，Louis Vuitton上海旗艦店8月就創下2200萬美元（約1.5億元人民幣）的中國單店史上最高單月銷售記錄。

旅遊業恢復，帶動住宿和餐飲業恢復：疫情受控後，內地跨省團隊旅遊恢復，景區取消限流措施，居民外出旅行和就餐活動增多。中國國家鐵路集團有限公司數據顯示，8月全國鐵路發送旅客2.5億人次，較7月份增加4250萬人次。

統計局公布的數據顯示，8月餐飲收入按年下降7%，降幅比7月份收窄4個百分點。住宿業經營情況改善更為明顯。限額以上住宿業企業客房收入降幅比7月份收窄9個百分點。

國家統計局新聞發言人付凌暉說，整體來看，消費穩步恢復，特別是餐飲消費收入降幅明顯收窄，說明在疫情得到有效控制條件下，大家消費願望明顯增加。目前出國旅遊停滯，但也帶來國內中高端旅遊增加，一些熱門景點出現一票難求狀況。

值得注意的是，內地馬上要迎來「十一黃金周」8天長假，去哪兒網數據顯示，8月31日至9月初，國內酒店預訂價格平均比去年貴了近2成，國內主要航線的機票價格也明顯上漲，回程高峰幾乎只有全價票，接近去年同期水準。

「金九銀十」消費旺季  續促消費

對於消費復甦，交通銀行分析師唐建偉認為，國內大部分地區疫情已受控，受影響的旅遊、航空、餐飲、文娛消費都會進一步復甦，下半年消費月度數據預計正增長。

民生銀行的王靜文表示，未來幾個月，消費有望繼續回升，但幅度仍然有限​​。國內疫情已經基本控制住，居民消費將會進一步正常化；各地把促消費作為穩增長的重要著力點，利用「金九銀十」傳統消費旺季，引導網上消費、帶動實體消費、挖掘潛在消費。

商務部早先公布，在9月9日至10月8日舉辦2020年全國「消費促進月」活動，將組織舉辦步行街出口產品轉內銷、「老字號」嘉年華、「千品萬店美食薈」等活動，各地也將加強對重點活動的配套政策支持，如設立專項財政資金，有關金融機構推出收單手續費減免政策，各大電商平台、重點企業加大促銷、發放消費券和消費補貼。

中國8月工業消費投資超預期回暖   料經濟續穩步復甦

【內循環】商務部料9月消費增長掀「新高潮」

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

電影 經濟 酒店 機票 汽車 疫情 餐飲 零售 國家統計局 固定資產投資

下一篇文章

IKEA明年推史上首套打機主題家具　與華碩合作研發
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

TikTok為何情歸甲骨文？紐約時報揭一關鍵
TikTok為何情歸甲骨文？紐約時報揭一關鍵
【中美科技戰懶人包】中國催谷新科技領域　第三代半導體是什麼？
【中美科技戰懶人包】中國催谷新科技領域　第三代半導體是什麼？
【華為禁令】備戰915禁令 華為專機赴台「護送」芯片回大陸
【華為禁令】備戰915禁令 華為專機赴台「護送」芯片回大陸
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
【華為禁令】手機用28納米芯片就夠　華為根本不會斷芯？
甲骨文與TikTok交易 美財長姆欽證實本周審查
甲骨文與TikTok交易 美財長姆欽證實本周審查
【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對
【華為禁令】美國封殺激起千層浪 一文看懂華為如何應對