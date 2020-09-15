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【中美角力】京斥美憑空捏造「強迫勞動」問題 打壓新疆企業用心險惡

國情動向 18:02 2020/09/15

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中美人權問題角力不斷，美國當局周一（14日）宣布，將阻止美國從中國新疆自治區5個特定實體，進口棉花、服裝和其他產品，以打擊中國在新疆涉及的「強迫勞動」行為。

在北京，外交部發言人汪文斌周二（15日）表示，所謂「強迫勞動」問題，完全是美、西方一些機構和人員憑空捏造，嚴重違背事實，又批評美方打壓新疆企業，暴露出遏制新疆發展進步、挑撥中國民族關係的偽善面孔和險惡用心。

汪文斌稱，美方以所謂「強迫勞動」問題為藉口，對有關中國企業採取限制措施，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，是赤裸裸的霸凌行徑，中方堅決反對。

【中美角力】美以違人權為由 禁新疆棉花等產品進口

【中美角力】美再制裁2新疆官員 涉新疆生產建設兵團

他說，新疆少數民族務工人員作為中國廣大勞動者的一部分，各項權益都受到法律保護。他們的人身自由從未受到任何限制，「他們的風俗習慣、宗教信仰、語言文字均依法受到保護，哪來的『強迫勞動』一說？」

他敦促美方尊重事實，放下偏見，停止搞政治操弄，停止借涉疆問題干擾破壞中美企業之間的正常經貿合作。中方將繼續採取一切必要舉措，維護中國企業合法權益。

願安排歐盟使節訪新疆

另外，對於在中歐領導人視像會晤中，歐方表達對涉疆等問題的關注，汪文斌稱，歐盟及成員國駐華使節提出希望訪問新疆，中方已經同意並願作出安排，但反對有罪推定式的調查。

他強調，一直歡迎包括歐方在內的各國朋友去新疆走一走、看一看，了解新疆的真實情況，而不是道聽途說，偏信那些刻意編造的謊言。

中歐人權交鋒 習近平：中方不接受人權「教師爺」

【中美角力】美再打「新疆人權牌」  制裁11間中企  外交部回應

責任編輯：林佩怡

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