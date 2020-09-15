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TikTok談判內幕流出：張一鳴3考量 不要微軟1550億

經濟脈搏 20:14 2020/09/15

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TikTok談判內幕流出：張一鳴3考量 不要微軟1550億

中美科技戰白熱化之下，TikTok賣盤亦峰迴路轉。母公司字節跳動首席執行官張一鳴，最後還是選了甲骨文。路透社報道箇中內情，微軟原本出價200億美元、折算1550億港元，直接買下TikTok北美業務，但遭到拒絕；TikTok不要現金，卻改與甲骨文建立技術伙伴合作，內裡有企業長遠利益考量，也有中美激烈角力因素。

路透社周二發出長篇報道，引述多名消息人士曝光TikTok拆售談判峰迴路轉的內幕，其中，一度被視為最強洽購者的微軟（Microsoft）提出200億美元、即約合1550億港元購入TikTok北美業務。

3大因素促使張一鳴拒絕微軟收購案

但結果TikTok沒有選擇微軟，改與甲骨文（Oracle）建立合作關係，用另一種形式回應特朗普政府對網絡安全的要求。TikTok為何不要現金，整理路透社報，主要有3大因素：

其一是中國政府因素：消息人士表示，中國政府反對被迫出售TikTok。

其二是母企股東反對：以及紅杉資本和泛大西洋投資集團（General Atlantic）等字節跳動的主要投資者擔心，以低於價值的價格出售TikTok美國業務，會影響公司財務狀況。

其三是張一鳴自己的考量因素：消息人士稱，微軟在爲其收購方案爭取特朗普政府、美國議員支持時，稱TikTok是一種安全風險，微軟可以解決。此舉令張一鳴感到失望，因他一直堅持，字節跳動和TikTok的所有權，根本不會為美國構成這種風險。

TikTok為何情歸甲骨文？紐約時報揭一關鍵

TikTok甲骨文「大刁」難合鷹派胃口 特朗普會否批准？

張一鳴因此漸漸冷待微軟的收購方案。路透社引述3名消息人士透露，微軟管理層在過去一周感到愈來愈沮喪，因爲字節跳動對其提出以200億美元收購TikTok美國業務的報價不再理會。

與此同時，字節跳動在過去幾天，積極推進一項與微軟直接收購截然不同的方案；其中，允許字節跳動保留TikTok少數股權，同時消除美國的安全擔憂。這提議與成立合資公司類似。

字節跳動研擬新方案　與甲骨文不謀而合

消息人士稱，甲骨文在相若時間，也研究相類似方案，在談判中只要求持有TikTok美國業務的少數股權，其余股份由字節跳動的大股東持有－－包括泛大西洋投資集團（General Atlantic）和紅杉資本。甲骨文在合作中，會將接管TikTok的用戶數據並負責其安全性。

沃爾瑪為甚麼仍想投資TikTok 中美科技戰或反成合作

字節跳動不賣TikTok給甲骨文或微軟 特朗普難收貨

儘管不清楚這項交易對TikTok美國業務的估值如何，但字節跳動與甲骨文就這個框架方案，達成了一致。

消息人士補充說，該提議主張美國外資審議委員會（CFIUS）批准TikTok的董事任命，及其與大型供應商的關係。據消息人士，這些安排與聯想2005年收購國際商業機器（IBM）公司個人電腦業務、以及軟銀2013年收購美國無線運營商Sprint時，CFIUS採納的計劃類似。

字節跳動與甲骨文　對特朗普動之以利

消息人士表示，字節跳動還提出其他讓步，希望打動特朗普，接納他們與甲骨文的合作，而不是直接出售TikTok相關業務。根據消息人士，該公司提出TikTok將爲美國創造2.5萬個就業機會，遠高於目前在美國的稍逾1,000名員工。

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消息人士稱，字節跳動也希望，甲骨文創始人埃利森（Larry Ellison）爲特朗普募款。

值得注意是，消息人士稱，在與甲骨文擬議的合作交易中，字節跳動不需要就TikTok的算法向中國當局申請出口許可。

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責任編輯：鄧國強

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