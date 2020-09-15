林書豪繼續追尋NBA夢 淚別CBA北京首鋼

▲ 林書豪突然宣布，因為還懷抱NBA夢想，所以今年將不回中國CBA球隊北京首鋼。

華裔球員林書豪，去年揮別NBA以天價加盟中國CBA球隊北京首鋼，備受矚目。一年過去，正當外界關注剛取得台灣護照的林書豪，新球季能否改以「內援」身分在CBA出賽之際，林書豪周二（15日）中午突然宣布，因為還懷抱NBA夢想，所以今年將不回首鋼，而他告訴家人、朋友時甚至哭了，稱「真的是我人生最難的一個決定」。

林書豪在微博發布影片宣布，今年不回首鋼，他說，首鋼對他非常好，給他全部想要的東西，「可是我還有一個NBA夢想，我還有時間可以打球，我必須要去追」。

林書豪表示，花了4周去思考，近2、3個星期一直睡不好，每天一早4、5時就起床，「一直在想、一直在想」。昨天林書豪與家人、朋友分享決定時甚至哭了，「我知道今年是特別的一年，我可以跟首鋼打一年，我永遠不會忘記，每天可以看到這些球迷，我真的很感動」。

▲ 林書豪說，首鋼對他非常好，給他全部想要的東西。

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北京首鋼也透過微博祝福林書豪，稱休季期間仍與林書豪團隊保持良好溝通，誠邀林書豪繼續征戰，在以重返CBA為前提下提續約並達成共識，但林書豪經反覆斟酌，做出艱難決定，希望再次嘗試回NBA，為自己最執著的籃球理想再拚搏一次。

不少球迷留言表示「你在哪我就支持哪」、「無論如何尊重你的決定，相信上帝的路。不要害怕失敗，勇敢去追自己的夢想」，林書豪的隊友翟曉川、中國男籃國家隊翻譯郭維盛等，亦留言支持他追逐夢想。

另有球迷提到林書豪在CBA比賽期間，經常被對手侵犯，戲稱「被中國球員嚇到了。再打兩年命都沒了」。

去年夏天，林書豪加盟北京首鋼，在43場比賽中，平均每場出賽32.9分鐘、貢獻22.7分、5.6個籃板、5.6個助攻、1.9個攔截，帶領球隊一路殺進四強。

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責任編輯：馬佩君

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