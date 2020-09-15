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TikTok與甲骨文交易 CNBC：將於美國時間周二下午獲批

經濟脈搏 22:33 2020/09/15

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美國財經新聞頻道CNBC消息指，TikTok與甲骨文（Oracle，美：ORCL）的交易，特朗普政府將在當地時間周二（15日，今天）下午宣布批准。甲骨文早段股價拉升3%左右。

美國財長姆欽（Steven Mnuchin）周一（14日）明確表示，已收到TikTok與甲骨文的交易計劃書，並稱財政部轄下外國投資委員會將就此於本周展開審查，然後通報總統。甲骨文則於當日表示，已與TikTok母公司字節跳動達成協議，成為其「可信技術提供商」，但該協議仍需美國政府批准。

新華社：交易不涉及TikTok出售

而TikTok在聲明中確認，已向美國財政部遞交一份、相信可解決華府安全顧慮的方案，能幫助TikTok繼續支持在美國擁有一億用戶的平台運作；指出用戶喜歡在這一平台上建立聯繫和娛樂，同時，還有數十萬小企業和創作者依靠TikTok謀生，並拓展有意義的事業。

美國財長姆欽周一（14日）明確表示，TikTok的最後交易期限是9月20日。

目前各方尚未披露方案細節。但據新華社報道，方案若獲批准，甲骨文將為TikTok提供雲服務，此舉不涉及TikTok的出售，也不涉及其核心技術轉讓。

《紐約時報》解讀，TikTok選上甲骨文，關鍵是看到中國網絡市場逐漸飽和；而甲骨文提出不全盤收購TikTok，讓TikTok不僅可不完全放棄美國市場，還可得到甲骨文幫助、邁入外國市場。

中國外交部多次形容TikTok在美遭遇政府脅逼交易，促美方停止無理打壓別國企業，中方同時保留採取必要措施，維護中國企業正當權益。

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責任編輯：馬佩君

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