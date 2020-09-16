▲ 【中美貿易戰】世貿：美國對中國加徵2000億美元關稅違規

世界貿易組織表示，美國2018年對中國逾2,000億美元商品加徵關稅違反了國際規則。中國商務部新聞發言人表示，中方對專家組做出的客觀、公正裁決表示讚賞。

3名世貿專家組成的小組發表報告指，美國未能證明這些措施，與履行世貿義務相一致。該裁決支持了北京有關美國總統特朗普發起貿易戰、繞過WTO規則的主張，但華盛頓方面，可以通過在未來60天內隨時提出上訴，而有效否決該決定。特朗普過往一再批評WTO上訴機制變成「紙老虎」，對美國不公平。

中國商務部讚揚裁決：希望美方充分尊重

中國商務部新聞發言人表示，中方將美方單邊主義和貿易保護主義的錯誤做法訴諸世貿組織爭端解決機制，是維護自身合法權益的需要，也彰顯了中方尊重世貿組織規則、維護多邊貿易體制權威性的堅定決心。

發言人續稱，以世貿組織為核心的多邊貿易體制是國際貿易的基石。中方始終堅定支持和維護這一基石，尊重世貿組織規則和裁決。中方也希望美方充分尊重專家組的裁決和以規則為基礎的多邊貿易體制，採取實際行動，與中方和其他世貿組織成員相向而行，共同維護多邊貿易體制，推動世界經濟穩定健康發展。

美國對中國加徵關稅依據是，1974年《貿易法》中301條授權總統，在外國實施影響美國的不公平貿易行為時，可以加徵關稅和施以其他進口限制。

▲ 世界貿易組織表示，美國2018年對中國逾2,000億美元商品加徵關稅違反了國際規則。中國商務部新聞發言人表示，中方對專家組做出的客觀、公正裁決表示讚賞。

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責任編輯：馬佩君

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