【WTO】世貿判美國對華關稅非法 特朗普早已一招化解

▲ 【WTO 中美貿易戰】世貿判美國對中國關稅非法 特朗普早已一招化解

中美貿易戰，世界貿易組織（WTO）裁定，美國特朗普政府對4,000億美元中國貨品加徵關稅，違反國際貿易規則。中國對WTO裁決表示讚賞，特朗普則揚言會對WTO「採取行動」。但事實上，美國特朗普政府早已癱瘓WTO上訴機構，令WTO仲裁機制失效。美國只已對WTO今次判決提出上訴，案件則會永遠陷於「半天吊」態度，令判決無法執行。

特朗普政府利用美國貿易法301條款，以「不公平貿易」為理由向中國加徵關稅，WTO專家小組周二（15日）裁定，美國未有舉出足夠證據來支持自身行徑合理，而中方則證明了美國關稅只針對中國貨品，構成歧視，因此美國關稅非法。

WTO判決固然是中國在中美貿易戰的一次勝利，可是美國特朗普攻擊WTO已非一朝一夕，特朗普早已令WTO淪為「無牙老虎」，讓WTO判決不管對美國是否有利，也無法執行。

WTO：美國對中國加徵2000億美元關稅違規

WTO仲裁國際貿易糾紛整個流程是這樣的：

（1）有WTO成員就貿易糾紛入稟

（2）WTO成立專家組辦案

（3）專家組發表報告，提出初步裁決

（4）敗訴一方有權提出上訴

（5）WTO上訴機構覆審裁決，維持、修改或推翻專家組報告結論，具約束力裁決才正式出爐

WTO上訴機構（Appellate Body）是世貿仲裁機制的常設組織，裁決對世貿164個成員國家和地區都具約束力。不過，WTO上訴機構早已因為特朗普政府而停擺，無法履行職責。

WTO上訴機構預設有7名法官，已法定法官人數下限為3人。特朗普上任以來，美國一直拒絕考慮世貿上訴機構法官提名，使法官空缺未能填補。WTO上訴機構最後3名法官之中，2人任期已於去年12月屆滿，令WTO上訴機構被迫宣告停擺。

因此，WTO專家組今次即使裁定中國勝訴、美國關稅違法，特朗普政府只要象徵式提出上訴，WTO上訴機構即無法覆審報告，令裁決也無法生效。美國一日不停止阻撓法官任命，中美貿易戰訴訟案都會永遠卡在在WTO程序之內。特朗普政府令WTO機制失效，說白了，國際貿易就是回到叢林法則，弱肉強食的狀態。

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責任編輯：連兆鋒