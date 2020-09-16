▲ 【WTO裁決】萊特希澤稱WTO不能阻佔便宜 美與世貿矛盾加深

中美角力白熱化之際，世界貿易組織（WTO）再投下震撼彈，指美國對中國加徵的大約2000多億美元關係違規。美國貿易代表萊特希澤發表措詞強硬聲明反駁，批評WTO制度無法阻侵害行為，揚言不容中國利用WTO佔便宜。

中國商務部在一份聲明中表示，對WTO專家組做出的客觀、公正裁決表示讚賞，並希望美國遵守。

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WTO小組作出裁決的，是美國自2018年6月起對340億美元商品徵收的關稅，以及2018年9月開始對2,000億美元商品徵收的關稅。

世貿裁決 涉及美國對華加徵的大部份關稅

值得注意是，特朗普政府自2018年來已對約3,700億美元的中國進口商品加徵關稅；因此今次裁決，已涉及大部份的關稅措施，但不是全部。

世貿指這些關稅措施違反國際貿易規則，主要理據是WTO織成員只有很少理由可向單一國家徵稅；而中國已成功地論證，美國對華徵收的關稅不在這些理由範圍之內。

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特朗普的最高貿易顧問、美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）透過辦公室發表聲明，批評了WTO的裁定，稱這凸顯了總部設在日內瓦的WTO存在的問題。

萊特希澤說：

這份專家組報告證實了特朗普政府四年來一直在表明的觀點：WTO完全不足以阻止中國的有害技術行為。

萊特希澤表示，雖然專家組對美國提交的關於中國竊取知識產權的大量證據沒有提出異議，但其決定表明，WTO沒有對此類不當行為採取任何糾正舉措。

他稱，美國必須被允許保護自己不受不公平貿易行為的影響，「特朗普政府不會讓中國利用WTO佔美國工人、企業、農戶和牧場主的便宜」。

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多年來，WTO一直受到美國官員的批評。特朗普和他的高級貿易官員已多次宣稱WTO行使從未被賦予的權力，並放任中國利用WTO流程對更加開放的經濟體帶來損害。

WTO成立於1995年 一直受美國官員批評

事實上，萊特希澤自WTO成立以來就一直對該組織持批判態度，稱WTO是「對主權的威脅」，是「司法激進主義」的溫床，已經阻礙了美國對抗其經濟對手的行動，尤其自2001年中國加入WTO以來更是愈演愈烈。

萊特希澤和其他對WTO的批評者曾表示，WTO從來不是為應對中國的國家資本主義制度而設計創建的，導致了世界貿易格局的極端不平衡。

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WTO今次裁決將加深美國與世貿的矛盾。WTO成立於1995年，目前擁有164個成員，旨在確立全球貿易規則。

美國是在發布一份涉及智識產權報告後，對中國加徵上述逾2000億美元關稅，中方隨後通過世貿機制要求仲裁。

責任編輯：鄧國強

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