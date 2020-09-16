字節跳動冀保留TikTok控股權 據報美國内部多支持方案

《華爾街日報》引述知情人士透露，在美國國家安全監管機構周二審查的提案中，中國的字節跳動將繼續持有TikTok應用程式的多數股權，該提案旨在周日的最後期限前敲定這筆受到高度關注的交易。另有美媒稱，美國政府内部普遍支持方案。

這項提議還包括讓甲骨文成為TikTok的美國技術合作夥伴，以期解決美國政府圍繞這款中國應用的國家安全擔憂。一名高級政府官員此前表示，由財政部、商務部和國土安全部官員組成的美國海外投資委員會將在周二下午的例行會議上審核這筆交易。

這次審核是官員們將這筆擬議交易提交給總統特朗普之前的最後幾個步驟之一。特朗普在白宮告訴記者，其政府將很快就這一擬議的交易做出決定，並稱他非常敬重甲骨文的董事長Larry Ellison，「我聽說他們已非常接近達成交易。」

▲ 字節跳動冀保留TikTok控股權 據報華府内部多支持方案

TikTok與甲骨文交易 CNBC：將於美國時間周二下午獲批

TikTok談判內幕流出：張一鳴3考量 不要微軟1550億

白宮顧問庫什納（Jared Kushner）說，周二上午曾與財長姆欽（Steven Mnuchin）討論過甲骨文和TikTok提交的合作方案，他希望方案能通過美國政府的審批，認為提案符合美國政府有關實現國家安全的要求。

霍士商業新聞及《紐約時報》則報道，姆欽及美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）傾向支持方案，認為是選舉年面對政治問題的權宜之計，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對計劃有保留。

TikTok為何情歸甲骨文？紐約時報揭一關鍵

甲骨文與TikTok交易 美財長姆欽證實本周審查

白宮在8月6日發布一道行政令，要求TikTok位於北京的所有者字節跳動在45天內剝離其美國業務，否則將被禁用。美國政府稱這款應用帶來安全威脅，因其可能與中國政府共享美國消費者的數據，TikTok已否認這一說法。

根據上述知情人士，提交給CFIUS的方案包括讓TikTok全球業務成為一家總部設在美國的公司，但該公司仍將屬於字節跳動。該名人士稱，甲骨文將與包括沃爾瑪(Walmart Inc., WMT)等其他潛在美國投資者共同持有該公司的少數股權。

該知情人士表示，字節跳動仍將持有多數股權。《金融時報》(Financial Times)早些時候報導了這項計劃的部分內容。TikTok周一表示，該公司相信其提交給財政部的方案將解決美國政府的安全擔憂。

【TikTok賣盤】TikTok守中方底線 據報不出售演算法

【美國大選】TikTok稱與美國政府合作 防外國勢力干預大選

【TikTok賣盤】京指出口新規非針對具體企業 微信TikTok禁令據報20日公布細節

【美國大選】TikTok稱與美國政府合作 防外國勢力干預大選

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即訂閱 讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁