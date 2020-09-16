【中美角力】美國制裁中國國企優聯集團 涉在柬埔寨開發軍事項目

中美關係緊張之際，美國周二（15日）宣布制裁中國國企優聯集團，稱其從柬埔寨當地人手中奪取土地，開發具軍事用途的項目。

美國官員稱，特朗普政府正採取行動，針對幫助中國擴大全球軍事影響力的公司，而這是美國首次制裁一間參與南海以外地區中國軍事基地建設的公司。

美國財政部以腐敗指控為由，將優聯發展集團有限公司列入黑名單。有關制裁是依據《全球馬格尼茨基人權問責法案》（Global Magnitsky Act）。

掠地建旅遊項目 但或存放中國軍事資產

優聯集團涉及在柬埔寨開發七星海（Dara Sakor）港口、機場和度假村綜合項目，美方稱該項目是從當地人手中奪取土地建造，並有「可信的報告」稱，項目或被用來存放中國的軍事資產。

美國國務卿蓬佩奧在聲明中稱，如果是這樣的話，這將違反柬埔寨憲法，並可能威脅到印太地區的穩定，可能影響柬埔寨的主權和美國盟友的安全。

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美國財政部聲明亦引用柬埔寨政府發言人Phay Siphan曾表示，七星海度假村可以被改用來存放軍事資產。財政部表示，中國在柬埔寨的永久軍事存在可能威脅地區穩定，破壞和平解決爭端、促進海上安全保障以及航行和飛越自由的前景。

美方指出，柬埔寨政府於2008年，給予優聯集團為期99年的合約，用於開發七星海項目，項目佔柬埔寨海岸近兩成土地。聲明稱，優聯集團虛假註冊為一間柬埔寨公司，在以旅遊為名獲得項目土地後，恢復為中國所有。該項目迫使柬埔寨人離開他們的土地，破壞環境，並損害當地社區的生計。聲明稱， 優聯集團通過當地軍官，動用柬埔寨軍隊威逼當地村民，並清理出項目所需的土地。

優聯集團、中國、柬埔寨駐華盛頓大使館等未有回應。據優聯集團網站，柬中綜合投資開發試驗區暨柬埔寨七星海旅遊度假特區，定位為中柬「互聯互通互融」全方位夥伴戰略合作投資發展平台，構建中國聯接歐亞非「一帶一路」戰略標杆項目等。

美：中國軍事雄心是全球性 尋求加大施壓

《華爾街日報》引述一位美國高級官員稱，中國軍事雄心是全球性。官員們稱，美國對中國在全球構建基地的活動感到擔憂，柬埔寨目前是最令人擔憂的問題，有官員提到過去數月在柬埔寨出現的活動令人擔心，正尋找加大施壓的方法。他們預計，為制衡北京在柬埔寨活動，或採取與制裁類似的其他行動。

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美國上月制裁涉及南海建設的24間中國公司，當中包括中國國有的中國交通建設的幾間子公司。據美國官員表示，中國交通建設也活躍於柬埔寨。中國外交部上月回應美國制裁涉南海企業時稱，中方在本國領土上開展相關建設，完全是主權範圍內的事，與軍事化無關，斥美非法制裁毫無道理，中方堅決反對，促糾正錯誤，停止干涉中國內政。

責任編輯：林佩怡

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