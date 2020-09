【WTO裁決】特朗普想報復WTO？稱將對世貿做些事

世界貿易組織(WTO)裁決美國對中國加徵的逾2000億美元(拆合1.55萬億港元)關稅違規,令美國與WTO矛盾加深。美國總統特朗普回應時稱,他要對世貿「做一些事」,但沒有明詳情。

特朗普(Donald Trump)周二離開白宮時,被問到如何看待世貿裁決。他稱,尚未看過裁決,但揚言「那我們將對世貿做一些事,因為他們讓中國逍遙法外」。

Then we'll have to do something about the WTO because they've let China get away with murder.

特朗普:我不是世貿大粉絲

特朗普又表示,「我現在可以告訴你,我並不是世貿組織的大紛絲。或許,他們已幫了我們大忙」。

We'll take a look at that. But I'm not a big fan of the WTO - that I can tell you right now. Maybe they did us a big favor.