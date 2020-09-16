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【WTO裁決】特朗普想報復WTO？稱將對世貿做些事

國情動向 11:33 2020/09/16

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世界貿易組織（WTO）裁決美國對中國加徵的逾2000億美元（拆合1.55萬億港元）關稅違規，令美國與WTO矛盾加深。美國總統特朗普回應時稱，他要對世貿「做一些事」，但沒有明詳情。

特朗普（Donald Trump）周二離開白宮時，被問到如何看待世貿裁決。他稱，尚未看過裁決，但揚言「那我們將對世貿做一些事，因為他們讓中國逍遙法外」。

Then we'll have to do something about the WTO because they've let China get away with murder.

特朗普：我不是世貿大粉絲

特朗普又表示，「我現在可以告訴你，我並不是世貿組織的大紛絲。或許，他們已幫了我們大忙」。

We'll take a look at that. But I'm not a big fan of the WTO - that I can tell you right now. Maybe they did us a big favor.

特朗普過去曾多次批評世貿組織，去年8月13日更曾威脅要退出。特朗普當天表示，他之所以如此不滿，是因為WTO給予中國等發展中國家的優惠待遇損害了美國利益。

萊特希澤：美國不會容許被佔便宜

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）則在聲明中指出，美國針對中國竊取知識產權的行為提交證據，雖然世貿沒有提出異議，但裁決反映世貿不為這種不當行為作出補救。

他表示，面對不公平貿易行為，美國必須獲准捍衛自己，特朗普政府不會容許中國對美國工人、商人、農民和牧場主佔便宜。

世界貿易組織周二（15日）裁定，美國特朗普政府對價值超過2000億美元的中國商品徵收關稅屬違規。中方歡迎裁決。

責任編輯：鄧國強

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