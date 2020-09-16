【中美角力】中國政府被指黑客攻擊美機構 美司法部預告逮捕行動

美國司法部15日發聲明表示，將宣布數宗「與中國政府有牽連的電腦入侵行動相關起訴及逮捕案」。美國政府一直指控中國駭入美國企業、政治人物或政府機關，但中國向來否認。另一方面，美國國土安全部網絡安全和基礎設施安全局與聯邦調查局14日發聯合提示說，與中國國安部有關的網絡威脅行為者在中國，對美國發動攻擊。

根據聲明，美國司法部次長羅森（Jeffrey Rosen）、聯邦調查局（FBI）副局長鮑迪希（David Bowdich）等官員將於美國東部夏令時間16日上午11時出席記者會並宣布此事。聲明並未提到其他細節。白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）8月曾表示，距離11月3日美國總統大選愈來愈近，與中國政府有關的黑客一直鎖定美國選舉基礎設施為行動目標。

另一方面，美國國土安全部網絡安全和基礎設施安全局與聯邦調查局14日發出聯合提示說，與中國國安部有關的網絡威脅行為者在中國運作，利用可公開獲取的信息資源和通用與熟知的手法、技巧和程序，對美國政府機構網絡發動攻擊。

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聯合提示引述美國聯邦司法部的起訴書說，中國國家安全部所屬的網絡威脅行為者還對美國等國家的不同產業發動網絡攻擊，包括高科技製造、醫療設備、土木工業工程、太陽能、製藥和國防等產業，而且攻擊已經持續了十多年。網絡攻擊既讓黑客受益，也讓中國的國家安全部獲利。

聯合提示說，與中國相關的攻擊在大部分情況下能成功，原因是系統配置錯誤和不成熟的管理計劃讓這些行為能利用現存的漏洞，去策劃並實施攻擊。這項聯合提示說，廣泛實行強力配置和管理計劃將極大提升網絡安全，減少網絡攻擊的速度與頻率，因這會迫使黑客花更多的時間和經費去研究未知的漏洞，並制定相應的利用工具。

對於美國政府一直指控中國駭入美國企業、政治人物或政府機關，中國外交部多次否認，批評美國才是全球最大的網絡攻擊者，是名副其實的「黑客帝國」；美方卻賊喊追賊，時時處處把自己裝扮成網絡攻擊的受害者，充分暴露美方在網絡安全問題上的虛偽性和雙重標準。

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責任編輯：游昊雲

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