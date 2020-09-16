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【聚焦人幣】若中美關係沒大幅惡化 社科院專家料人民幣或升至6.5-6.6

經濟脈搏 12:14 2020/09/16

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人民幣兌美元匯率持續上揚，中間價走強，今日（16日）大漲近400點子，在岸、離岸價早段亦一度升穿6.77關口，續創逾16個月新高。市場觀望凌晨美聯儲議息決議，人民幣升勢稍緩。

交易員表示，人民幣升穿6.8關口激發客盤結匯意願，短期繼續推高匯價；美聯儲寬鬆政策為美元帶來下行壓力，短期人民幣或考驗6.7關口。中國社科院世經政所國際金融研究室副主任肖立晟更認為，若中美關係沒進一步大幅惡化，人民幣會繼續升值，最高或進入6.5-6.6之間。

人民幣昨加速上行，今日人民幣兌美元中間價報6.7825，較上日升397點子，實現三連升，並創逾16個月最高。在岸人民幣開盤微彈，早段一度升穿6.77，高見6.7679，離岸人民幣日內亦曾見6.765。截至上午11時52分發稿，在岸、離岸人民幣分別報6.7733、6.7717。

經濟數據佳 在離岸人民幣齊升破6.78 創16個月高

中國8月工業消費投資超預期回暖 料經濟續穩步復甦

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰認為，市場對中美緊張局勢擔憂有所緩解，注意力轉向經濟基本面。盡管美國大選不確定性料加劇人民幣波動，仍看好人民幣將進一步升向6.75。

肖立晟則認為，人民幣匯率升值，很大程度因為美聯儲降低全球利率中樞。人民幣匯率已進入波動性的升值通道，但升值幅度會受到中美雙邊政治壓力的限制。他表示，如果中美關係沒有進一步大幅惡化，人民幣匯率還會繼續升值，最高可能會進入6.5-6.6之間。

分析：人民幣兌美元新中樞約在6.75

浙商證券首席經濟學家李超預計，人民幣兌美元匯率或形成新的中樞，新中樞在6.75附近，上限為6.6，下限為6.9。其中，未來人民幣超預期升值破6.6的情形，可能來自企業大規模結匯、美元指數超預期下行；超預期貶值破6.9，最可能來自中美博弈的加劇。

不過，瑞銀大中華區首席經濟學家汪濤認為，鑑於疫情和中美關係不確定性猶存，預計央行不會很快收緊貨幣政策。考慮到中國經濟增長強於預期、國內貨幣寬鬆勢頭基本結束，這些因素應能支撐未來幾個月的人民幣匯率，但人民幣匯率或很難大幅強於6.8。

管濤：人幣未成升值趨勢 大摩料人幣明年底見6.6

人民幣短期走強有支持  後續還看美國總統大選

責任編輯：林佩怡

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